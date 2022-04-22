金山選區重畫公聽會 少數族裔發聲：停止分裂社區

少數族裔社區代表在市府門前集會，呼籲選區重畫工作組停止分裂社區的行為。 （記者李怡／攝影)

舊金山 市議會選區重畫工作組日前以五比四的委員投票，否決前一終版草圖。因此21日下午再次召開選區重畫公聽會，以第七版地圖的基礎上繪製舊金山市未來十年的選區地圖。在公聽會開始前半小時，少數族裔社區代表齊聚市府門前激烈發聲抗議，呼籲工作組繪製「治癒社區」（The Healing Map）地圖，停止分裂社區的行為。

當天中午，位於分區爭論焦點的第六區的一批非裔 、亞裔 和西語裔社區代表在市政廳門前集會，一致要求工作組以目前公布的第七版地圖為出發點，繪製「治癒社區」地圖，不要將田德隆區畫到第五區，而繼續保留在第六區，不要與市場街南SoMA分開。

選區重劃委員會工作組成員在21日的公聽會上，以第七版草圖為基礎，繪製舊金山市未來十年的選區地圖。繪製結果預計於22日公布。 （記者李怡／攝影)

田德隆區華裔權益協會外展專員張素嫻表示，如果田德隆區與SoMA區分開，亞裔的權益和聲音就會被削弱。這兩個社區有很多的可負擔性住房，有大量的華裔居住於此。近十年來社區間差不多每周開會，每月有大會來分享社區資訊，為社區居民爭取權益。兩個社區間建立了很強的關係和信任。

她說，如將田德隆區畫入第五區，他們又要重新與第五區居民重新的溝通和建立關係。每個社區應該要平衡發展，不能搞階級的分化，將弱勢的低收入的群體分化出去。

重畫工作組在13日的公聽會上，否決了此前通過的「終版地圖」（final draft），錯過市府憲章規定的截止日期。原因是這版地圖爭議過大，被指分裂社區。特別是第十區的邊界在數場公聽會上引發激烈爭執。該版地圖將原屬第十區的寶多拉山（Potrero Hill）畫至第九區，寶多麗山非裔居民佔比高，分割至第九區後將削弱第十區和寶多麗山非裔居民的聲音。該地圖還將以亞裔居民為主的寶多拉（Portola）納入第十區。寶多拉現在屬於第九區，若併入第十區，將與訪谷區時隔20年再聚首，加大當地亞裔的聲音。在此前的多次會議上，來自寶多拉的許多華裔居民表達希望能併入第十區。

該地圖還將俄羅斯山併入華埠所在的第三區，遭到部分華埠民眾反對。另將田德隆區（Tenderlion）從第六區畫入第五區，同樣被批評分裂菲律賓社區和性少數社區。工作組最終以五比四否決了這份地圖，並更新了第七版地圖，更接近目前現有的分區。

社區聯繫總監黃麗瑜呼籲工作組聽取社區呼聲，停止分裂社區的行為。她指出，第十區作為全市唯一有推選非裔市議員傳統的社區，需要團結在一起。此前的地圖弱化了工薪階層、非裔、西語裔、亞裔、性少數族群的聲音，獲益的是開發商和經濟條件更好的街區。

訪谷區20日的集會上，華人進步會行政主任劉茂琦指出，工作組現在仍有歷史性的機會撥亂反正，確保所有社區都能爭取公平的代表性，特別是歷史上被邊緣化的社區。「我們需要代表舊金山市最弱勢社區聲音的地圖，而不是加劇種族不平等。」

多名來自非裔、西語裔、亞裔和白人社區的民眾參加了市府門前的集會，支持「治癒地圖」的呼聲。按照市府要求，工作組21日需要製定並通過最終地圖，之後再召開會議做小修改和最終報告，必須在5月2日前提交。如5月2日前未能做好分區終版地圖，重畫工作將會交由法官判決。