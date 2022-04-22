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金山選區重畫公聽會 少數族裔發聲：停止分裂社區

記者李怡／舊金山報導
少數族裔社區代表在市府門前集會，呼籲選區重畫工作組停止分裂社區的行為。 （記者李怡／攝影)
少數族裔社區代表在市府門前集會，呼籲選區重畫工作組停止分裂社區的行為。 （記者李怡／攝影)

舊金山市議會選區重畫工作組日前以五比四的委員投票，否決前一終版草圖。因此21日下午再次召開選區重畫公聽會，以第七版地圖的基礎上繪製舊金山市未來十年的選區地圖。在公聽會開始前半小時，少數族裔社區代表齊聚市府門前激烈發聲抗議，呼籲工作組繪製「治癒社區」（The Healing Map）地圖，停止分裂社區的行為。

當天中午，位於分區爭論焦點的第六區的一批非裔亞裔和西語裔社區代表在市政廳門前集會，一致要求工作組以目前公布的第七版地圖為出發點，繪製「治癒社區」地圖，不要將田德隆區畫到第五區，而繼續保留在第六區，不要與市場街南SoMA分開。

選區重劃委員會工作組成員在21日的公聽會上，以第七版草圖為基礎，繪製舊金山市未來...
選區重劃委員會工作組成員在21日的公聽會上，以第七版草圖為基礎，繪製舊金山市未來十年的選區地圖。繪製結果預計於22日公布。 （記者李怡／攝影)

田德隆區華裔權益協會外展專員張素嫻表示，如果田德隆區與SoMA區分開，亞裔的權益和聲音就會被削弱。這兩個社區有很多的可負擔性住房，有大量的華裔居住於此。近十年來社區間差不多每周開會，每月有大會來分享社區資訊，為社區居民爭取權益。兩個社區間建立了很強的關係和信任。

她說，如將田德隆區畫入第五區，他們又要重新與第五區居民重新的溝通和建立關係。每個社區應該要平衡發展，不能搞階級的分化，將弱勢的低收入的群體分化出去。

重畫工作組在13日的公聽會上，否決了此前通過的「終版地圖」（final draft），錯過市府憲章規定的截止日期。原因是這版地圖爭議過大，被指分裂社區。特別是第十區的邊界在數場公聽會上引發激烈爭執。該版地圖將原屬第十區的寶多拉山（Potrero Hill）畫至第九區，寶多麗山非裔居民佔比高，分割至第九區後將削弱第十區和寶多麗山非裔居民的聲音。該地圖還將以亞裔居民為主的寶多拉（Portola）納入第十區。寶多拉現在屬於第九區，若併入第十區，將與訪谷區時隔20年再聚首，加大當地亞裔的聲音。在此前的多次會議上，來自寶多拉的許多華裔居民表達希望能併入第十區。

該地圖還將俄羅斯山併入華埠所在的第三區，遭到部分華埠民眾反對。另將田德隆區（Tenderlion）從第六區畫入第五區，同樣被批評分裂菲律賓社區和性少數社區。工作組最終以五比四否決了這份地圖，並更新了第七版地圖，更接近目前現有的分區。

社區聯繫總監黃麗瑜呼籲工作組聽取社區呼聲，停止分裂社區的行為。她指出，第十區作為全市唯一有推選非裔市議員傳統的社區，需要團結在一起。此前的地圖弱化了工薪階層、非裔、西語裔、亞裔、性少數族群的聲音，獲益的是開發商和經濟條件更好的街區。

訪谷區20日的集會上，華人進步會行政主任劉茂琦指出，工作組現在仍有歷史性的機會撥亂反正，確保所有社區都能爭取公平的代表性，特別是歷史上被邊緣化的社區。「我們需要代表舊金山市最弱勢社區聲音的地圖，而不是加劇種族不平等。」

多名來自非裔、西語裔、亞裔和白人社區的民眾參加了市府門前的集會，支持「治癒地圖」的呼聲。按照市府要求，工作組21日需要製定並通過最終地圖，之後再召開會議做小修改和最終報告，必須在5月2日前提交。如5月2日前未能做好分區終版地圖，重畫工作將會交由法官判決。

亞裔 非裔 舊金山

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