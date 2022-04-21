被關32年冤獄 61歲金山男重獲自由

坐冤獄32年，西里亞20日重獲自由。（電視新聞截圖）

因為舊金山 一樁謀殺案，被誤判有罪服刑長達32年的西里亞（Joaquin Ciria），在兩日前獲法官判定無罪後，20日終於重獲自由。

32年前被警察帶走的那一天，西里亞從公寓樓下抬頭看著住處窗戶，對睡在裡面才六周大的兒子佩德羅（Pedro Ciria）低聲說：「我會回來的。」

在鐵窗後度過32個年頭又一天，西里亞謀殺巴斯塔利卡（Felix Bastarrica）的罪名18日被舊金山高等法院正式推翻。20日的獲釋，是西里亞等待了大半輩子的時刻。他走出監獄 後，兒子走上前與他相擁，兩人說：「我們做到了！」

對西里亞的家人而言，無數次的探監、從未一起過節、兒子沒有父親在身旁，帶給他們許多情感上的創傷。佩德羅的母親佩茲（Yohana Paiz）說：「看著我兒子一個人長大很痛苦，非常痛苦。」

佩德羅則說：「32年後，我很高興能和他一起開始新生活，這個世界已經和他當初入獄時不同，我很高興他能回家。」

61歲的西里亞走出監獄接受群眾歡呼時說：「這是一個開心的時刻，但我們還有許多事要做，監獄裡還有一些和我有相同處境的人。」

北加州無罪計畫（Northern California Innocence Project）成員史達（Linda Starr）說：「這正是我們的工作目標，這就是為什麼我們為了糾正目擊者的指控奮鬥了20年，為的就是防止再發生同樣的錯誤。」

舊金山檢察長辦公室發言人馬修（Rachel Marshall）表示，他們始終相信西里亞是無辜的，和法官推翻定罪一樣，檢方也已駁回此案。

西里亞表示，即使聽到了法官做出的聲明，他仍然很難相信自己會被釋放。西里亞說：「很難形容那種感覺，沒有言語可以形容，就像你要重生了一樣，好像你的人生要重新開始一樣。」

被問到最想先做什麼事時，西里亞說：「我想吃點古巴 菜。」