東灣女性就業介紹公司 兩度遭同一男砸石頭丟尿液

東灣列治文一家全女性員工的就業介紹公司，在一個月內被同一男子破壞兩次。男子將石塊、啤酒瓶甚至是尿液容器扔到這家企業的玻璃門上。（電視新聞截圖）

東灣列治文（Richmond）一家全女性員工的就業 介紹公司，在一個月內被同一男子破壞兩次。男子將石塊、啤酒瓶甚至是尿液容器扔到這家企業的玻璃門上，辦公室被砸得到處都是玻璃碎片。

KTVU報導說，這家就業安置公司「快速就業專家」（Express Employment Professionals）位於列治文Hilltop購物中心附近，公司為符合條件的工人提供免費就業介紹。

根據監控錄像，3月23日晚上7時26分，男子帶著口罩 ，一手拿東西，一手拿背包過來查看，疑似踩點，並離開。隨後，男子稍遠站著，大力扔出石頭砸向玻璃門，石頭被彈飛。

公司東主鄧普西（Tracy Dempsey）說，襲擊者接著帶著更小的石頭和空的Modelo啤酒瓶回來，將這些雜物扔進公司辦公室的三個巨大窗戶，公司內部被砸得一團糟。她隨後用木板封住窗戶。

令人難以置信的是，到了3月底的周日晚上，襲擊者故技重施，扔石頭砸玻璃。因為辦公室內有玻璃碎片，無法在地毯上行走，「這人非常變態，他還扔了幾瓶尿液，砸碎了五扇窗戶，在兩個不同的地方把尿瓶扔進我的辦公室。」

鄧普西認為，她的企業被當作目標下手，原因不詳。但她覺得襲擊者並非是心懷不滿的客戶。鄧普西說，有人只是非常仇恨，也許不喜歡她擁有一個全女性員工的企業這一事實，襲擊者沒有得到任何好處，這種暴力和犯罪難以理解。

列治文警方表示，正在調查兩起案件的證據。