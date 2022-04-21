我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

居家監控鏡頭有漏洞 被駭客看光光

編譯組／綜合報導
遠端監控居家安全攝影鏡頭，應注意是否成為駭客侵害隱私的途徑。(Unsplash／Tom Claes)
遠端監控居家安全攝影鏡頭，應注意是否成為駭客侵害隱私的途徑。(Unsplash／Tom Claes)

慧智實驗室(Wyze Lab)2017年生產的第一款居家安全監視攝影機(home security camera)，三年前就被發現有安全漏洞，居民的一舉一動可以被駭客看到，甚至掌握屋主的一舉一動，網路安全專家呼籲用戶立即停用。

福斯電視台(FOX26)報導，美國住家有超過三分之一裝有某種居家安全系統，比較先進的還有監視攝影機，用戶不管到世界哪個角落，只要能上網就可以監看狀況。

慧智實驗室的總部在西雅圖，是一名亞馬遜離職員工創立。當慧智推出第一款Wyze-Cam v1 security camera的時候，因為價錢便宜而暢銷，第一年就賣出幾百萬部，使用者給予相當好的評價，讓公司的生意更為興隆。

三年前網路安全公司比特衛隊(Bitdefender)，發現那款監視攝影機有相當大的安全漏洞，駭客如果有辦法侵入住戶的Wi-Fi網路，家中與住家周圍的情況可以看得一清二楚，夫妻、孩子的一舉一動都無所遁形，駭客甚至可以去看過去錄下的影像，或者把隱私影像上傳到網路。比特衛隊把這個問題告訴慧智以後，慧智把比較新款機器的軟件更新，但卻無法給第一款做修補。

到了今年2月1日，慧智才給Wyze-Cam v1的用戶發通知，指出如果繼續使用該款監視攝影機會有風險，而風險全由顧客自己承擔。比特衛隊的科技專家指責慧智這項宣告太不負責，慧智隨後宣布如果顧客要更換較新款的機器，公司給予3元折扣優惠，許多顧客看了啞然失笑，瞞了三年最後只有這麼一點點補償。

安全監視的專家表示，如果要投資在某個系統上，一定要先確定它的軟件會定期自動更新，這樣即使出現漏洞，生產的公司可以替你免費的自動更新，Wyze-Cam v1就是因為沒有更新的方式，才會讓問題持續。

攝影 駭客 安全漏洞

上一則

舊金門大麻節開幕 5萬人一起呼

下一則

矽谷鄰居的告別信

延伸閱讀

英相官邸遭「間諜軟體」入侵、外交部也被駭 阿聯疑策畫

英相官邸遭「間諜軟體」入侵、外交部也被駭 阿聯疑策畫
居家安裝室內監控鏡頭 小心家人影像駭客看光光

居家安裝室內監控鏡頭 小心家人影像駭客看光光
澤倫斯基發表視訊演說 芬蘭政府網站遭駭客攻擊

澤倫斯基發表視訊演說 芬蘭政府網站遭駭客攻擊
印尼3歲男童疑患「異食癖」 紙、拖鞋當飯吃

印尼3歲男童疑患「異食癖」 紙、拖鞋當飯吃
黃明志聲援烏克蘭 反擊駭客：來英國見面講清楚

黃明志聲援烏克蘭 反擊駭客：來英國見面講清楚

熱門新聞

本項促銷只限上Costco官網購物而不是現場採購(記者熊移山/翻攝)

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

2022-04-15 17:31
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)

灣區中位數薪資水平 高於全加州、全美大部分地區

2022-04-16 14:41

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴