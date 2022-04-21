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加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

編譯組／灣區20日電
加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)
加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)

被稱為「中產階級獎學金2.0」(Middle Class Scholarship 2.0)的無債計畫(debt-free program)將於今年夏天獲得首筆經費注入；立法人士與州長紐森去年州預算案承諾提供6.32億元資金，將於今年開始資助加州大學與加州州立大學約36萬名學生。

若這筆經費於今年6月出現在州預算內容當中，預計將有24萬6000名加州州立大學學生、11萬4000名加州大學系統學生獲得援助，協助他們自今年秋天開始的教育經費支出。加州其他校區包括社區學院學生則不具資格獲得獎學金。

獎學金經費將對家庭收入低於20萬1000元的中低階層學生產生直接影響。學生所獲確切資助獎學金額不等，計畫第一階段將發放1000元至3000多元不等獎助金。較高家庭收入學生通常會獲得較大金額的獎學金，以彌補他們較難自其他州與聯邦獎助金中獲得足夠的補助。

若立法人士通過整個獎學金計畫總額的26億元，今年秋天承諾發放的6.32億元經費，將是加州資助中產階級獎學金計畫總預算的24%。

即使僅發放部分獎學金，若立法人士實際資助並持續這項計畫，也可能降低學生債務負擔。根據「CalMatters」分析聯邦數據，加大與加州大學校園系統中，向聯邦借貸教育貸款、並於2019-20學年度畢業的學生，一般借貸金額約為1萬5000元(部分學生可能也透過私人借貸或由父母獲得聯邦貸款)。

加州立法機關與紐森正在考慮，是否基於現有計畫擴大設立增強型中產階級獎學金。擴增加州助學金計畫(Cal Grant program)意味著將有額外約3萬6000名學生，會在加州大學與加州州立大學獲得全額學費資助。另外還有10萬9000名社區學院學生可獲1648元的非學費補助，若他們轉至加州大學或加州州立大學，還可能獲免學費資助。

大部分大學要求學生於5月1日之前承諾入學並繳納訂金。不過，負責處理獎學金事宜的州屬機構「加州學生獎助委員會」(California Student Aid Commission)3月份告知立法人士，可能將直到7月才能通知學生獎學金金額。

加州大學 預算 紐森

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