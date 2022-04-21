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49人明星外接手薩繆爾拒高薪長約 決心離隊

記者王子涵／舊金山報導
薩繆爾20日下午表示，知道真相的只有他自己和大經紀人丹迪（Tory Dandy，左）。（Instagram截圖）
薩繆爾20日下午表示，知道真相的只有他自己和大經紀人丹迪（Tory Dandy，左）。（Instagram截圖）

在美式足球聯盟NFL休賽期的這幾個月中，舊金山49人一直向外界傳達的信息是，球隊將尋求與明星外接手薩繆爾（Deebo Samuel）達成一份長約。但在20日，薩繆爾告訴ESPN記者達靈頓（Jeff Darlington），他已經要求球隊將他交易。

今年26歲的薩繆爾因其出眾的身體素質和天賦，在49人陣中扮演外接手與跑鋒的雙重角色。他在2021賽季出色的表現，也讓他成功入選了明星賽，並受到全明星一陣的殊榮。已經進入新秀合同最後一年的他，有理由對職業生涯中的第一份大合同做出最利於自己的選擇。

根據NFL官方媒體平台NFL Network記者拉波波爾（Ian Rapoport）的爆料，薩繆爾拒絕與49人續簽的主要原因並不是價錢談不攏，而是他不滿意球隊在進攻線上對他使用方式。

拉波波爾表示，49人早已向薩繆爾拋出了一份長約，薩繆爾卻無心參與續約的討論。在最近幾周，薩繆爾已經把有關49人的信息從自己的社交媒體平台中抹除，並取關了球隊，更是把自己身穿49人球衣的照片全部刪除。「並不確定這件事未來會怎樣發展，不過薩繆爾決心離隊絕對現在最大的新聞。」拉波波爾說。

49人季票擁有者張哲遠表示：「外接手果然是聯盟中最自私的位置。」他解釋道，外接手在場上大部分的時間都是和防守人一對一單挑，不太需要和隊友配合。「只要薪水到位，球隊其他的事務基本不會關心，是著名的以自己利益優先。」張哲遠說。

進入新賽季以來，聯盟外接手的平均薪資得到暴漲。拉斯維加斯突襲者隊與外接手亞當斯（Davante Adams）達成了每賽季2850萬元的肥約，而邁阿密海豚隊更是開出每賽季3000萬的天價合同給希爾（Tyreek Hill）。另外，由於49人沒能處理好四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）的交易，導致球隊在設計薩繆爾與博薩（Nick Bosa）的合同時，不得不因工資帽的限制進一步縮水，這也成為薩繆爾在考慮未來職業生涯時的一個疑慮。

「NFL不像NBA，胳膊不太擰得過大腿。」張哲遠說，「NBA球隊為了留住球星，會做出更大的讓步。相較而言，NFL的管理層會更加強硬。這就是一個隊只有15個人，和一個隊有53個人的區別。」

49人上賽季在國聯決賽輸給洛杉磯公羊隊後，薩繆爾是這樣評價自己與球隊未來的提問的：「這不是我能夠作出決定的，這超出了我能夠做決定的範圍。」

NFL NBA 亞當斯

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