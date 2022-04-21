以「派對媽」為鑑，洛斯蓋圖通過青少年酒精藥物條例。（美聯社）

在洛斯蓋圖「派對媽」歐康納（Shannon O'Connor）去年被捕後，洛斯蓋圖鎮議會19日晚上通過了條例，要求成年人對未成年人飲酒和吸毒負責。

根據新條例，如果成年人在舉辦的活動中「 向未成年人提供酒精或毒品 」、有未成年人「使用

酒精或毒品」，或「在未成年人面前使用這些物質」，無論成年人是否在場，都可能被罰款。初犯的罰款為1500元，後續的罰款將增至3000元。

青年委員會主席巴拉辛甘（Sasha Balasingam）說：「它為年輕人和家長提供了一個機會來擔負責任，並幫著避免那些可能更加致命及危險的情況，比如酒後駕駛。我有必要對這一條例進行更新，因為它給我們所有人提供了一個渠道，如果有一個聚會失控，我們可以伸出援手」。

去年退休的市律師舒爾茨（Robert Shultz）目前正以臨時身分工作，他提呈了該條例的第一讀，獲得了一致通過。一些議員和公眾成員說，他們希望對違法者的罰款更多。

警察 局長菲爾德（Jamie Field）說，警局和青年委員會將派代表在24日的 「綠色春天」活動中介紹新條例。警察局還與這兩個學區 的校長進行了接觸，他們 「完全支持這項條例，並表示願意幫助向公眾進行宣傳」。

該條例出台的幾個月前，洛斯蓋圖的「派對媽」歐康納因為為她的高中生兒子和他的朋友組織以酒精為主的性派對而被逮捕，被控39項罪名，包括危害兒童的重罪和向未成年人提供酒精的輕罪。

去年11月，在歐康納被捕的消息傳出後，議會責成鎮律師和青年委員會重新評估該鎮的「社交主辦者條例」。

在那次會議上，學區官員提出了2018-2019年的全國性統計數據，顯示洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區的學生消費酒精和毒品的比例，比鄰近學校高得不成比例。在洛斯蓋圖高中接受調查的11年級學生中，有近28%的學生表示他們在過去30天內曾飲酒，而該州的平均比例為16%，薩拉度加高中為15%。

舒爾茨與青年委員會、洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區、執法部門和鎮長辦公室合作，修訂了該條例。