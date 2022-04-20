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決選前周末 楊馳馬、甘大為加緊催票

記者李怡╱舊金山報導
楊馳馬(左)與甘大為最後的角逐，19日將舉行決選。(本報資料照片)
楊馳馬(左)與甘大為最後的角逐，19日將舉行決選。(本報資料照片)

加州眾議會第17選區議員補選19日舉行決選。由於初選時投票率都偏低，因此兩位候選人都抓緊最後時機催票，希望鼓勵更多選民出來投票。

早前，加州眾議員邱信福轉任舊金山市市府律師，他所代表的第17選區州眾議員議席空出，需舉行特別選舉。 2月15日特別選舉初選無人得票過半。甘大為（David Campos）和楊馳馬（Matt Haney）得票最高，但二人僅差700餘票，並將於今天決勝負。

在過去的這個周末，兩位候選人抓緊最後時機催票。甘大為的支持者在舊金山市灣景獵人角社區集合，開車巡遊宣傳，鼓勵選民投票。甘大為曾是舊金山市第九區市議員，本身是西語裔，獲得西語裔社區及西語裔民主黨俱樂部、西裔環保正義組織、西裔移民民主俱樂部等多個組織支持。

楊馳馬在米慎區也發動支持者在LiUNA本地261工會大樓內集會，並在發表鼓勵動員演講後，支持者就四散到選區拉票，目標是拉選5000戶選區居民，鼓勵選民出來投票。楊馳馬現任舊金山市第6區市議員。16日除了工會成員外，州眾議員卡拉（Ash Kalra）和霍華特（Tasha Horvath）也參加支持楊馳馬的集會。

兩位候選人在政治主張上都是著眼於公共安全、教育和住房等問題，並且都重視為華裔社區爭取資源，和扶持華埠小商業。在今日決選獲勝的任何一方，今年6月和11月，還將繼續參與下一屆17區州眾議員的初選及決選。

眾議員 投票 舊金山

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