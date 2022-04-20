方便來華埠 8AX、8BX快速公交線復駛

民選官員與社區代表一同乘坐恢復的8AX /8BX Bayshore 快速公交車。 （圖：華頌善辦公室提供）

舊金山 市內公交8AX和8BX Bayshore日前恢復通車。此快速公交路線的恢復，將為訪谷區(Visitation Valley)、寶多麗區( Portola )和其他南部社區居民前往市中心和舊金山華埠 提供便利。第10區市議員、市議會議長華頌善(Shamann Walton)與市交通局長譚姆林(Jeffrey Tumlin)、市交通局董事會董事黎慧心(Sharon Lai)等出席通車恢復儀式。

在過去兩年中，8AX和8BX快速公交線路因COVID-19疫情 而暫停。 8AX和8BX快線將在早晚通勤高峰時段運行，連接居民從城市學院到北角(8BX)，以及從訪谷區(Visitation Valley)通過寶多麗區( Portola )到舊金山華埠(8AX)。這兩條線路主要服務於居住在舊金山南部市中心或華埠附近的工人居民和有色人種。

8AX和8BX快速公交線運行時間分別是早高峰駛入舊金山市內，於早上 6時開始至上午9時30分。晚高峰駛出市內服務，於下午3時30分左右開始， 直到下午6時30分。

華頌善表示，在過去兩年裡時間裡，許多訪谷區居民希望8AX和8BX在通勤路線在高峰時段運行。他很高興這兩條快線終於恢復。他說，COVID-19疫情在很多方面影響了舊金山市，尤其是第10區。那裡的工人階級居民較多，基本的工作通勤難以保障。這兩條快線公交的回歸，是南部社區與市中心和華埠之間的重要聯繫。

華埠小商業成員Jonathan Hee說， 對於居住在舊金山城市東南部，在華埠、北灘和金融區從事小企業和酒店工作的工作人員來說，這是關鍵的公交線路。因為華埠超過三分之一的工人居住在東南部社區。

第3區市議員佩斯金( Aaron Peskin)表示，8AX和8BX也是華埠社區小企業的生命線，會幫助振興華埠經濟，讓市民們更方便前來消費和購物。