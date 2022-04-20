4/19特別選舉 楊馳馬得票率63.8%有望當選

19號決選日當天，楊馳馬乘坐敞篷車上街拉票。 （楊馳馬 Twitter）

4月19日為加州 眾議會第17區議員特別選舉決選投票 日。據舊金山 市選務處信息，截止到18日，收到的郵寄選票約20%，投票率在特別選舉中相對較低。進入決選的兩名候選人楊馳馬（Matt Haney）與甘大為（David Campos），在投票截止日當天使盡渾身解數拉票，鼓勵選民投票。楊馳馬一早乘坐敞篷車上街提醒民眾投票。甘大為則與多名舊金山市議員深入華埠與北岸區衝刺拉票。 19日晚二人分別舉辦競選派對。

截至發稿，當晚最先開出部分選票中，楊馳馬以3萬1733票得票率63.8%暫時領先。甘大為得2萬1068票，得票率36.2%。

選務處訊息指出，這次複選共寄出約29萬份選票。截至18日收到約5萬9000張寄回選票，投票率約為20%。選務處選民資訊組經理李懿莊表示，此次特別選舉規模較小，只涉及舊金山市內一半的選民，可能是投票率較低的原因。

特別選舉缺乏更多對比數據，但在2008年國會12區眾議員的特別選舉中，大概也是25%的投票率，與本次情況差不多。

原任17區州眾議員邱信福去年11月被舊金山市長布里德任命為市府律師，所空出的職務這次由特別選舉填補。在2月15日的初選中，四名候選人都未獲得超過50%的投票。甘大為（David Campos）和楊馳馬（Matt Haney）得票最高。楊馳馬在初選中領先甘大為不到1%的選票，最終於4月19日複選中一決勝負。

楊馳馬獲得市長布里德的背書。布里德稱讚楊馳馬作為市議會的預算委員會主席，在疫情艱難時期出色完成市預算的工作，並希望未來可在州府層面繼續合作。

自去年9月下旬宣布參選以來，楊馳馬一直專注於解決住房危機、無家可歸、氣候變化和社會不平等議題。他的競選活動贏得了廣泛的組織聯盟和民選領導人的支持，包括加州檢察長邦塔、加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）、州參議員兼API立法核心小組主席潘君達（Richard Pan）、舊金山市議會主席華善頌（Shamann Walton）、市議員安世輝（Asha Safai）、舊金山民主黨主席馬哈根尼 （Honey Mahogany）、加州學校員工協會、華美民主俱樂部、加州專業消防員、加州護士協會、加州環保選民等個人和組織的支持。

甘大為與支持者和多位市議員走訪華埠和北岸區。 （甘大為推特）

甘大為一直以來的政治主張是為17區選民的公共安全、公立教育與可負擔性住房方面努力，並到州府繼續爭取支持性的資源，支持和鼓勵華埠社區居民與小商業的疫後經濟復甦。甘大為得到多名市府議員、女性領袖以及性少數LGBTQ和西育裔社區的支持。

因邱信福的原任期到2022年底結束，19日的決選後，今年6月需將進行下屆17區眾議員初選，11月舉行複選。選舉獲勝後於2023年初任職。如楊馳馬獲勝成功補位加州眾議員席位，空出的舊金山市議員職缺將由市長布里德任命。