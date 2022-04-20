史丹福醫療中心5000護士 下周罷工

史丹福醫療中心數千名護士亦準備於下周展開集體罷工抗議。圖為史丹福醫院。(本報檔案照)

數千沙特健康醫療中心(Sutter Health)北加州 地區護士剛於18日展開為期一天罷工 行動。參與罷工群眾高達8000人以上。史丹福醫療中心(Stanford Health)數千名護士，亦準備於下周展開集體罷工抗議。

史丹福醫療中心行政主管聞訊示警，指出參與護士罷工期間將不得支薪，也無法取得健保福利。面臨龐大數量護士罷工，沙特健康醫療中心18日雇用一些臨時護士，以求度過難關。

加州各地護士表示，在新冠疫情這兩年來，他們不斷奮力掙扎。疫情間員工不足，許多護士必須超時工作，然而醫院資方只稍微調薪，讓他們忍無可忍。

數百名沙特罷工抗議護士18日站在Van Ness大道與Post街交會處，高舉示威牌，高喊：「為公義罷工抗議。」

沙特健康醫療中心18日發布聲明指出，抗議護士將政治放在照顧病人職責之上，這次罷工耗費龐大，同時破壞醫院正常運作。聲明中同時指出，沙特健康醫療中心護士平均年薪達14萬元，幾乎比加州護士平均年新高13%。

聯邦調停人員在罷工前曾努力與護士工會協商，仍無法阻擋罷工爆發。根據工會統計，參與罷工的沙特護士超過8000人。

工會代表指出，他們曾盡力試圖達成協議，然而事與願違。加州太平洋醫療中心舊金山 分院的重症醫療護士爾博(Amy Erb)表示，勞方不斷對院方提出護理人員不足，造成重症患者性命危險的情形，整體醫護系統，這種問題非常深廣。即令勞方不斷要求，沙特行政人員置之不理。

舊金山18日當天艷陽高照，參與罷工的沙特護士文克曼(Patty Windelmann)指出，舊金山生活費昂貴，沙特將薪資調高2%，實在荒謬。另外沙特又要護士輪調不同醫院，不在同一個地方工作，這對護士而言，是相當困難的事情。

另史丹福醫療中心與史丹福Lucile Packard兒童醫院約5000名護士通知院方，工會計畫從25日起展開罷工，罷工到何時結束，目前仍未決定。這些史丹福醫院護士的合約3月底到期。

醫院行政主管指出，院方提出條件，新合約第一年間薪資調升5%，接下來兩年分別調薪4%與3%。史丹福醫院護士根據其工作性質，基本薪資為14萬2777元到22萬6643元不等。

史丹福護士工會對院方調薪嗤之以鼻，指出這些醫院收入達數十億元，增加調薪幅度對史丹福醫療系統是輕而易舉的事情。