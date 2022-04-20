家得寶大火案 警：嫌犯偷東西 為轉移注意縱火

灣區上百名救火員與大火搏鬥六個小時後，才將火勢控制住。(美聯社)

南聖荷西 家得寶(Home Depot)縱火 嫌犯郭格(Dyllin Jaycruz Gogue)19日出庭應訊，面臨三項縱火重罪、七項重大偷竊罪(grand theft)、三項小型偷竊等罪名。郭格現年27歲，如所有罪名成立，將面臨14年徒刑至無期徒刑裁決。

警方19日表示，郭格縱火主因為分散家得寶員工的注意力。他當時正準備將裝滿一整台購物車贓品推出門外。

聖他克拉拉縣檢察長羅森(Jeff Rosen)指出，火災爆發時，郭格正準備逃離現場。員工注意到他偷東西，試圖將他攔下，郭格奔向等在一旁的車子，逃離現場。對大火沒有造成任何傷亡，羅森表示慶幸。

根據調查人員，家得寶大火爆發前，郭格涉嫌偷竊附近Boss Pro商店。火災爆發，郭格逃離家得寶之後，又前往東灣一家梅西百貨 (Macy's)行竊。

警方於上周五逮捕郭格歸案，並將他關入Elmwood監牢。郭格19日對其所面臨多項罪名並沒提出申辯。他將於6月1日再次出庭，監禁期間不得假釋。

家得寶員工於9日下午5時30分報警求救。灣區上百名救火員與大火搏鬥六個小時後，才將火勢控制住。然而這些救火員繼續留在現場，清除所有熱點，確保火焰沒有波及鄰近住家與商店。警方調查人員表示，大火除了燒毀整棟建築外，家得寶店內所有價值1700萬元存貨均化為灰燼。

南灣家得寶總面積高達9萬8000平方呎。專家對龐大建築短短幾個小時付之一炬表示懷疑。警方紀錄顯示，此家得寶過去兩年內，發生過數次消防違規。

聖荷西消防局2021年10月26日發現，南聖荷西家得寶存放滅火噴水設備的天花板內空間不夠。調查人員亦要求家得寶固定從天花板垂下來的絕緣設備。

紀錄顯示，聖荷西消防局要求家得寶改善設備，前後為此調查了23次，家得寶直到2021年10月26日才通過安全改善調查。

另外消防局於2020年12月發現家得寶沒有提供店內消防警報檢查證據。2021年10月5日，家得寶店內的電器服務設備場所不符標準。家得寶經過改善，於三周之後通過檢查。

聖荷西消防隊長小沙賓(Robert Sapien Jr.)說，將調查這場大火失控原因，是否與家得寶防火系統與過去消防設備違規有關。

小沙賓同時表示，目前所有資訊尚未齊全，很難確定火災如何發生，如何蔓延，然而火勢之強，蔓延之快，令人怵目驚心，消防專家內心有所質疑，正在調查原因。

這場家得寶大火火勢極強，國家氣象局太空的人造衛星，都能探測到大火傳出熱氣。大火爆發時，店內化學物品、油漆、建材燃燒產生的氣體影響到鄰近地區的空氣品質。聖荷西消防局一度對鄰近地區發出災區附近民眾避免外出警告。