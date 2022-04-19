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疫期金錢湧入大企業 矽谷經濟更不均衡

編譯組／矽谷18日電
矽谷大企業營收在疫情期間不減反增，讓矽谷經濟出現隱憂。（Getty Images）
矽谷大企業營收在疫情期間不減反增，讓矽谷經濟出現隱憂。（Getty Images）

鑑於在新冠疫情期間財富史無前例地流向矽谷科技公司，許多人對極端不平衡的商業復甦狀況深感憂慮。

聖荷西商會（San Jose Chamber of Commerce）執行長西佛（Derrick Seaver）說：「每當經濟受到衝擊時，那些最有能力從中受益的人都能受益匪淺。我們必須確保，那些在過去兩年中處於不利地位的企業，能有一個公平競爭的環境可以進行復甦。」

數據顯示，新冠疫情爆發後，蘋果的營收從2020年的2750億元大幅增加到2021年的3660億元，創下歷史新高，Google的營收從2020年的860億元增加到2021年的1180億元，同樣創下歷史新高。然而，旅遊業、餐飲業、實體零售業和其他行業卻陷入困境。

專門研究科技業的華盛頓大學（University of Washington）教授歐馬拉（Margaret O'Mara）說：「矽谷疫情期間最大的新聞就是金錢、金錢、和更多的金錢，過去兩年更進一步加強和鞏固了最大玩家的力量。矽谷向來都有主導的大企業，從早年的洛克希德（Lockheed）和惠普（HP），到後來的英特爾（Intel）和其他晶片製造商，但財富和人才高度集中在少數幾家大公司身上，卻是前所未有。」

金錢也湧入了其他能利用疫情獲利的一些較小企業。

舊金山食品雜貨送貨公司DoorDash 2021年的營收將近50億元，是其2019年營收的五倍以上，另一送貨公司Instacart 2021年的營收也增長了三倍。聖荷西視訊會議公司Zoom 2021年的營收高達41億元，是疫情前的10倍。洛斯蓋圖（Los Gatos）串流影音業者Netflix在疫情期間取代了傳統電影院，為居家避疫的人們提供娛樂，2021年營收為300億元，比2019年高出50%。

歐馬拉表示，矽谷科技業的企業收入和市值的增長幅度，「比矽谷在達康時期（dot-com）和個人電腦全盛時期要大上好幾個級數。」

政策研究院（Institute for Policy Studies）研究員歐坎波（Omar Ocampo）表示，財富和權力集中到幾個主要科技企業手中會減少市場競爭，導致物價上漲，造成個人數據被更進一步地收集，新創企業出頭的機會也會減少。歐坎波說：「這對新創企業來說意味著什麼？要麼無法與他人競爭，要麼被收購，要麼就只是為了被特定公司吸收而存在。」

灣區委員會（Bay Area Council）經濟研究院（Economic Institute）執行董事貝利薩里歐（Jeff Bellisario）指出，儘管某些科技公司的收入大幅增加，但灣區目前的工作機會比疫前大減了15萬個，而且許多企業還表示，他們計畫未來在其他地區進行招聘。

貝利薩里歐說：「矽谷必須認清，過去十年的成就並不能保證未來十年的發展。人們已經意識到，人才可以在他處找到，新的科技中心也可以在他處培養。」

營收 疫情 矽谷

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