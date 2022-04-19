柏加大教育研究生院獲500萬撥款 推全民學前教育

位於柏克萊加大教育研究生院的21世紀加州學校領導學院總部，獲得州教育部的500萬撥款，以推廣全民學前教育。（取自柏克萊加大官網）

位於柏克萊加大教育研究生院的21世紀加州 學校領導學院(21CSLA)總部，獲得州教育部 的500萬撥款，以推廣全民學前教育。

21世紀加州學校領導學院，是柏加大教育研究生院、洛杉磯加大 教育和信息研究學院、加州主題項目（California Subject Matter Project）合辦。州府大量投資注入該學院，以培養教育領導人，希望在2026年前為加州的每個4歲兒童提供過渡性幼稚園方面優先考慮公平。

學院是一個由州政府資助的倡議，致力於以公平為導向，以證據為基礎，擴大加州各級領導人的能力，以更好地服務於歷史上被邊緣化和服務不足的學生。最初的加州學校領導學院成立於1983年，由加州教育部管理，直到2003年，2019年被重新授權。

21世紀加州學校領導學院主任、柏加大教育研究生院領導項目（Leadership Programs）執行主任瑞巴卡•張（Rebecca Cheung）表示，確保加州最年幼的兒童及其家庭的教育公平，是進行系統性變革的一種方式。「普及全民學前教育為我們提供了一個打破不平等的手段。如果我們在加州行之有效，也可以成為全國的典範。」

21世紀加州學校領導學院推廣全民學前教育的內容包括，為教育領導者提供免費的專業學習，以培育培訓師模式和認證為特色，為領導者開發和推出學習模組，設計和試行多種專業學習機會，並進行評估和研究，以不斷改進該倡議。專業學習的主題將包括適合發展的教學、社會情感的發展、對英語學習者和多語種學生的包容性做法、招聘和留住反映他們所服務社區多樣性的訓練有素的合格教師，家庭參與以及從學前班到三年級的整合，以及其他領域。

柏加大教育研究生院教務主任教授馬希里（Jabari Mahiri）表示，大量的研究表明，在兒童早期提供優質的、基於公平的教育，有利於其成長、社會情感的發展，也有利於在每個年級和一生中的學習能力。加州對其最年輕的學習者的投資是對我們州的未來的重大投資。

洛杉磯加大教育和資訊研究學院院長克里斯蒂（Christina Christie）說，這項倡議提供了一個機會，支持教育領導者發展公平立場和專業知識，以滿足早期學習者的教學、文化、社會和情感需求。