為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

有許多人儘管多次接觸COVID-19，卻從未感染過它；另外，有很多人儘管接種了疫苗 ，甚至也打了加強針，卻不只一次地感染冠狀病毒，原因何在？

專家說，這包含有很多因素，包括遺傳學和免疫反應的變化。目前科學家們正在努力尋找一個明確的答案。

舊金山 加大傳染病專家甘地（Monica Gandhi）博士說，對於許多傳染病，包括她研究和治療的愛滋病毒，有一些情況是人們一次又一次地接觸，但從未感染病毒，這是因為這些人缺乏病毒的受體。這意味著無論他們接觸多少，他們都不會被感染，科學家們說，COVID可能也是如此。

但是對於那些似乎能夠迅速清除病毒的人來說，免疫系統的行為差異可能是原因所在。研究發現，有些人在以前的非COVID冠狀病毒感染中擁有高水平的記憶T細胞，即免疫系統的長效細胞，能夠記住病毒並保護他們免受嚴重疾病的侵害。但另一項研究發現，特別是在老年患者中，高水平的記憶T細胞實際上可能是嚴重的COVID-19的風險因素，因為它們可能引發對病毒更嚴重的免疫反應，使其系統不堪重負。

甘地說，這兩種情況都可能是真的，科學家們還不清楚為什麼交叉反應的T細胞可能對一些人有幫助，而對另一些人有害，不過這種機制對接種疫苗的人來說不太重要，因為疫苗會產生COVID特異性T細胞。

她說，另一個謎團是，只有某些人，尤其是兒童，似乎能夠從其他非冠狀病毒感染中產生有效的交叉免疫T細胞。甘地說：「我們仍然需要尋找其他遺傳因素。」

另一方面，科學家們還不明白為什麼有些人即使是在接種疫苗之後，仍最終會多次感染COVID，有些人可能從未完全清除病毒，即使症狀消失了，也會導致他們反覆檢測 為陽性。

甘地說，壓力或懷孕等外部因素可以在病毒感染和生病的可能性方面發揮作用，就像大學生在緊張的期末考試前後生病一樣。

但是，真正了解什麼是遺傳，什麼是快速清除的病毒，什麼是幸運，以及它們之間的細微差別，將需要深入的科學研究。一個名為 「COVID人類基因工作 」的合作項目正在進行中，以發現基因是如何影響COVID感染的嚴重程度的，這項研究現仍然處於早期階段。