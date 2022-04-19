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墮胎爭議 華人醫學生接受住院醫師培訓時選擇變少

記者李榮／灣區報導
政治上的墮胎爭議，也導致醫學院學生在選擇住院醫師培訓時發生困擾。（記者李榮／攝影）
政治上的墮胎爭議，也導致醫學院學生在選擇住院醫師培訓時發生困擾。（記者李榮／攝影）

墮胎一直是美國最受爭議的議題之一。近來從佛州、德州再到愛達荷州等地，陸續出現一連串限制墮胎的行動，其中有一個意外的副作用，就是導致醫學院學生以及想要學習如何施行墮胎手術的住院醫師，培訓的選擇因而減少。

住院醫師是在醫學院畢業後的培訓期，為這些未來的醫生提供特定專業的在職經驗。據健康媒體CaliforniaHealthline.org報導指出，美國婦產科學院（ACOG）建議在住院醫師期間，接受流產護理的標準化培訓。然而，近年來，禁止醫院人員施行或教授墮胎的州或有類似禁令的天主教醫院數量急遽增加，也成為反墮胎法案在美國南部、中西部和山區各州扎根後一個被忽視的副產品。

根據史丹福大學研究人員在2020年進行的一項研究就表示，美國有一半的醫學院已經不再提供正式培訓，或只開設一場關於墮胎的講座，使可能希望將墮胎手術納入未來執業內容的住院醫師，基本上必須從頭學起。

就讀醫學院第四年的26歲學生Jasmine Chan就表示，如果在過去四年裡沒有接受過墮胎培訓，其實並不會想再花四年時間接受這個培訓。她在學校與人共創「醫學生爭取選擇」分會，但她透露對於與同學討論未來的執業目標，經常感到猶豫，原因是許多人持反對墮胎的態度。由於她在德州接受住院醫師培訓，可是學術指導老師警告應避開某些培訓計畫，因為擔心她的簡歷列出在外州參與墮胎宣導和培訓所造成的影響。

她表示，就在提交心目中的首選住院醫師計畫申請的截止日期前幾天，自己突然徹底改變了規畫，因為忽然意識到可能會留在沒有墮胎培訓的州。因此，她將專業領域從婦產科改為家庭醫學，以擴大培訓地點選擇。不過還好，後來在住院醫師「匹配日」（Match Day）時，得知自己被匹配到新澤西州卡姆登（Camden）的庫伯大學醫療中心（Cooper University Health Care，CUHC），而該州已於1月將墮胎權納入州法律的保障。

墮胎 醫學 手術

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