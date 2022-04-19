多州收緊墮胎法令 金山婦產科醫師申請墮胎培訓增加

愈來愈多未來的婦產科醫師想轉至舊金山、西雅圖、紐約等地培訓墮胎手術。圖僅為示意。（本報資料照片）

凱薩家庭基金會指出，據住院醫師主任和學生透露，愈來愈多的未來婦產科醫師想要接受墮胎手術 培訓，也促使西雅圖、舊金山和紐約等地受到青睞的地點，湧入大量的申請者。例如，位於西雅圖的華盛頓大學婦產科系，過去會為不想學習墮胎護理的住院醫師預留一些名額，但兩年前隨著提供墮胎培訓的教學醫院減少，華大決定只接納有心學習墮胎護理的住院醫師。

華大副教授法米（Alyssa Stephenson-Famy）就說，「如果我們生活在一個墮胎是合法的州，就需要招募想要提供墮胎護理的醫學 生的加入，而不次把名額浪費在不願意提供墮胎護理的人身上。」另外，例如在密蘇里州聖路易市的醫學院學生通常會前往附近的伊利諾州學習，因為那裡的限制較少。但是，當地共和黨眾議員科爾曼（Mary Elizabeth Coleman）提出的密蘇里州健康法案修正案，將禁止密蘇里州住院醫師從事墮胎，即使是在另一個州也一樣。校方行政人員就擔心，醫學生跨州接受墮胎培訓將面臨被起訴的風險。

密州共和黨參議員穆恩（Mike Moon）提出另一項法案，如果醫學系教授為學生提供或協助墮胎培訓的大學，校方收到的捐款將被課稅。穆恩表示，該法案最早於2021年提出沒有通過，今年再捲土重來，針對聖路易市的華盛頓大學。穆恩對基督教刊物「The Pathway」稱：「華盛頓大學是培訓學生如何墮胎的頂尖學府，這些學生隨後被僱用，在全國各地謀殺正在發育的人類嬰兒。他們不會自動停下來，此案將對他們培訓這些學生的能力，施加經濟上的困難。」

在愛達荷州也有一項擬議的法案，將禁止包括愛達荷大學醫生等州僱員教授墮胎手術。去年秋天，華盛頓大學西雅圖分校的教授透過Zoom，向愛達荷州學生教授一門關於避孕和墮胎的課程。

反墮胎運動者知道對於墮胎權利倡導者而言，培養能夠動墮胎手術的醫生很重要。與全國各地倡導墮胎培訓權的學生志工並肩奮戰的「醫學生爭取選擇」（MSC）執行主任梅里特（Pamela Merritt）說：「這就是他們將重點放在前往外州接受培訓禁令的原因。」

梅里特建議醫學院學生，可以前往所謂的「墮胎難民州（abortion refugee states）」接受培訓。她指出，認證機構不會僅因為最高法院廢除憲法規定的墮胎權，就改變護理標準，「我們必須有醫生知道如何進行人工流產。」

基金會指出，流產手術中使用的臨床技能，通常與用於在流產後清除子宮內膜，以及終止導致出血或其他可能造成產婦死亡並發症的妊娠方法相同。專家也表示，不熟悉流產手術的臨床醫生，通常不太擅長執行這些挽救生命的手術。