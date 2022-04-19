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聖荷西Home Depot縱火嫌犯 被捕

編譯組／聖荷西18日電
疑似縱火聖荷西Home Depot嫌犯被捕。（美聯社）
疑似縱火聖荷西Home Depot嫌犯被捕。（美聯社）

當局表示，一名男子已被逮捕，並被指控點燃了本月早些時候在南聖荷西發生的摧毀Home Depot的大火，有關被逮捕者的細節，包括他的身分和放火燒店的動機，沒有立即公佈。但新公佈的紀錄顯示，該商店最近因未能證明其火警和自動噴水滅火系統達到要求，而被消防檢查員通報。

聖他克拉拉縣地區檢察長辦公室宣佈，周二（4月19日）上午將與聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）、該市的消防和警察部門以及聯邦酒精、煙草、火器和爆炸物管理局舉行新聞發布會，討論逮捕事件和火災調查的其他細節。

當局認為，被捕的男子於4月9日點燃了位於Blossom Hill路920號的Home Depot木材部的五級大火，火災中沒有人死亡，但其後續影響使附近居民至少在兩天後還要抵禦有害的煙霧。火災最嚴重時，其熱信號在太空中被軌道氣象衛星探測到。

同時，檢查紀錄顯示，聖荷西消防官員在火災發生前一年多就對這棟9.8萬平方英尺的建築的火警和自動噴水滅火系統表示擔憂；該店的火警警報據說直到幾乎所有人都在樓外才響起，該店的自動噴水滅火系統是否曾經啟動，也還未知。

紀錄顯示，在2020年12月14日的檢查中，聖荷西消防局發現Home Depot的違規行為，原因是管理人員未能提供證據證明他們正在對其火警系統進行年度檢查，而且他們同樣未能出示文件證明其自動噴水滅火系統，在過去五年內進行過維修或檢查。

該市的消防法規規定，像Home Depot這樣的設施應每年進行檢查，以確保噴水滅火系統、水管和其他消防系統是最新的。

據消防官員稱，4月9日下午5點30分左右，調度員接到員工和顧客打來的許多關於商業結構火災的電話。這家位於Westfield Oakridge購物中心對面的Home Depot商店在幾分鐘內就燃起了大火，顧客和員工紛紛逃命。100多名消防員趕到現場和商店後面的社區，力圖防止對附近的房屋和企業造成任何損害。

雖然這不是Home Depot第一次由縱火犯引發的火災，一些Home Depo也遭受了大面積的火災和水災，但似乎沒有任何一家像聖荷西的商店那樣被夷為平地。

聖荷西 警察 太空

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