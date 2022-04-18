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曾跑過世界4大極地超馬 50多歲董軍腦梗死失語 靠超強意志力康復

記者李榮／灣區報導
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

現年50多歲的董軍（很多人稱他「董狼」），是中國一家汽車零件供應商的創辦人。六年前，太太與孩子搬來美國以後，為了照顧家庭與自己一手打造的生意，他在美國、中國兩邊跑。但董軍能力強、事業順風順水，還有餘力經常投身公益，平時更沉迷於馬拉松運動健身，屢創佳績。他是中國第22位「六大滿貫的跑者」，波士頓、芝加哥、紐約、倫敦、柏林、東京的馬拉松賽都跑過；更曾完成智利、非洲、南極、新疆世界四大極地超級馬拉松巡迴賽，可以說是跑界的名人。

沒想到，去年的3月6日董軍在上海與客戶用餐時，突然感到一陣不舒服，身體半邊無法控制。同行的友人看情況不對，緊急將他送醫急救，檢查後才發現是右腦主動脈梗死。雖然在四處請託、搶救之下撿回一命，但是董軍失去了與言語，以及部分的思維能力。曾經叱咤商場、擁有北京大學光華管理學院學位的他，這幾個月來像個小學生一樣，拿著字卡一個字、一個字認讀，緩慢且困難，「中文我正在學。英語、日文那幾乎全不行了，連發音都發不出來。」

董軍曾跑過世界四大極地超級馬拉松。（丁禕提供）
董軍曾跑過世界四大極地超級馬拉松。（丁禕提供）

他表示，過往身體一直很好，連血壓、膽固醇都向來正常，而且平時也經常鍛鍊，就算當時回中國隔離時，都還特別請酒店準備跑步機維持體能。每年還在中國做全面的體檢，從來沒有異狀。雖然做生意應酬難免，但他說自己不愛喝酒，只有在交際時喝一些，「說真的，從沒想過有一天會碰上腦梗死這事。」

「搶救以後我在加護病房（ICU）住了12天，住院第二天就醒來了，還不知道出了這麼大的事情，醫生和護士沒人跟我說我的情況。我還想說，怎麼在醫院住下來了？之後還要去北京跟青島，怎麼我的手腳都綁著東西，一天24小時都在打針？」董軍回憶，那時候，他還不曉得自己已在死神面前走了一回。

筆記本上密密麻麻全是學習的筆記。（記者李榮／攝影）
筆記本上密密麻麻全是學習的筆記。（記者李榮／攝影）

事發後，董軍在美國的大兒子先趕回中國幫忙，也因為新冠肺炎的疫情，兒子到現場時已經是出事後的第17天。但那時治療算是穩定了，可是董君的語言能力卻損失嚴重，「光是『康復』這兩個詞就是學了兩個月。手機也不會用了，密碼都找不到。」

董軍的太太丁禕回憶，董軍最開始不但是無法言語，連中文發音都出問題，像是簡單的「綠葉」、「紅花」，就練習了一個月才發出來，「發過來也特別難，一下就忘了。」路上看到紅路燈，董君也講不出來，更別提字要如何寫。

董軍畢業於吉林工業大學汽車專業，曾在日本留學，英語日語本來都不錯，但是患病後母語中文都不行了，英文26個字母與日語的50音則幾乎完全忘記。生活能力也喪失不少，像是吃涼菜的毛豆時，董軍可是連皮都吃進去，「因為我忘記毛豆是不吃皮的，哈哈哈。」

「他現在恢復到現在這個樣子，是個奇蹟。」太太丁禕表示，那時大家情緒一度都非常沮喪，連董軍都本身幾次幾乎失去求生信心，畢竟一方面沒有辦法突然面對自己的改變，再方面也擔心家庭的照顧、事業的接班等問題，「可是我們就陪著他，在上海即使天氣很熱，還是要每天運動。我還會逼他在馬路上隨便找人說話，就是想辦法找機會多練習。」

現在董軍每天的時間幾乎排滿，密密麻麻都是親朋好友志願排班，每天陪他線上練習對話。他雖然患病身體機能有些變了，但是靈魂可沒變，還是那個個性上有著無比堅持、不怕困難，充滿意志力的董老闆。董軍慢慢地說：「雖然很艱難，但還是要往前走。碰上這種狀況，絕大部分人會放棄，但我有家人、（有）周圍的環境，肯定能達成（目標）。」

筆記本上密密麻麻全是學習的筆記。（記者李榮／攝影）
筆記本上密密麻麻全是學習的筆記。（記者李榮／攝影）

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