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沙特健康醫療中心8000員工 18日罷工

編譯組／灣區17日電
特健康醫療中心北加州護士與員工18日展開為期一天的罷工行動。(美聯社)
特健康醫療中心北加州護士與員工18日展開為期一天的罷工行動。(美聯社)

沙特健康醫療中心(Sutter Health)北加州12所以上分院的護士與員工18日展開為期一天的罷工行動。參與罷工群眾高達8000人以上。罷免群眾指出，新冠疫情期間，醫護人員承受龐大壓力，精神低落，院方必須提供更好的健康與安全水準。

沙特醫療中心勞資雙方經過長達十個月合約談判後，勞方代表要求院方提供更多疫情間保護措施，包括提供充足個人防疫保護工具，增加護理人員。工會代表在健康與安全委員會上有公平發言機會。

在沙特健康醫療中心工作達26年的資深護士華特絲(Renne Waters)表示，勞方舉行大規模示威，將迫使沙特健康醫療中心更注重護理人員福祉，如有更好的工作合約，不但可以吸引更多護理人員，也將可保留醫院護士不致流失。她說，新冠疫情凸顯護理人員需求，現在罷工機會已成熟。

根據加州護理協會(Ｔhe California Nurses Association)，勞方從去年6月開始，就開始對院方展開談判。沙特發言人席特斯(Angie Sheets)表示，沙特得到聯邦調停人協助後，歡迎勞方代表坐下來協調。她希望勞方取消18日罷工計畫。

席特斯說，沙特健康醫療中心持續保持善意，希望經過協商後，勞方代表能取消罷工。因為罷工勢必形成重大損失，傷害到整個醫護體系。她希望取消罷工後，雙方能達成協議，護理人員得到其所應得的尊重，沙特健康醫療中心仍能保持服務民眾的實力。

然而工會代表指出，他們曾盡力達成協議，然而事與願違。加州太平洋醫療中心舊金山分院的重症醫療護士爾博(Amy Erb)表示，勞方不斷對院方提出護理人員不足，造成重症患者性命危險的情形，整體醫護系統，這種問題非常深廣。即令勞方不斷要求，沙特行政人員置之不理。

沙特健康醫療中心在灣區柏林甘、屋崙、柏克萊、安提亞克(Antioch)，以及卡斯楚谷(Castro Valley)與其他地區分院的護士與員工訂於18日上午7時至11時，與下午2時至6時展開罷工抗議行動。

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