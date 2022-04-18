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「我來自沙烏地，急售金戒指」 東灣屋崙又見老騙局

記者劉先進／屋崙報導
有人在屋崙山路邊求救，號稱來自沙烏地阿拉伯，急需用錢，著急出售金戒指換現金。不過，事主並未上當，事發經過被車載監控拍到。（視頻截圖）
有人在屋崙山路邊求救，號稱來自沙烏地阿拉伯，急需用錢，著急出售金戒指換現金。不過，事主並未上當，事發經過被車載監控拍到。（視頻截圖）

東灣屋崙最近又開始出現一種老騙局。有人在屋崙山（Oakland hills）路邊求救，號稱來自沙烏地阿拉伯，急需用錢，著急出售金戒指換現金。事主並未上當，事發經過被特斯拉車載監控拍到。有其他市民花20元購買了「18K」的金鏈子，以幫助「從沙烏地阿拉伯過來的人」返回拉斯維加斯。

KTVU報導，特斯拉車主魯薩柯夫斯基（Artem Russakovskii）說，他當時開車經過13號公路附近的Moraga Ave上。有戴著眼罩的男子在路邊打了手勢。他以為男子需要幫忙或致電911，就停下來。

監控錄像顯示，男子身材微胖，他的SUV車輛停在路邊應急道上，另一輛車此時剛剛離開。魯薩柯夫斯基停車後，男子走過來說話，疑似是求助。男子自稱是沙烏地阿拉伯人，家人在車中，需要幫助，可能是車出了問題。接著話鋒一轉，「男子拿出一個金戒指，意思是，可以用來交換一些現金。我當時感覺是騙子，就沒答應，說不換錢，接著開車離開。」

魯薩柯夫斯基推測，騙子之所以選擇該地點作案，可能是因為當地屬於屋崙山，位於蒙特克萊地區（Montclair District）地區和比德蒙（Piedmont）之間一條靠近高速公路的繁忙街道。他說，讓人感到沮喪的是，明顯的騙子會利用人們天性幫人的傾向。「我想說的是憤怒。我不喜歡騙子。這不像搶劫那麼糟糕，但本質上是搶劫，也許沒有暴力發生。」

魯薩柯夫斯基在手機程式Nextdoor上發佈視頻後，有幾個人說，曾經在其他地方看到同一個人，包括13號高速公路的下一個出口Broadway Terrace、拉法耶(Lafayette)和奧倫達（Orinda）。

市民維爾克（Kellie Verke）說，她在拉法耶24號公路附近給了同一個人20元，買了一條標有「18K」的金鏈子，因為男子自稱來自沙烏地阿拉伯，手中沒錢。希望需求幫助，回到拉斯維加斯。「這很可恥。最令人失望的是，在疫情之後，大家又開始信任人了。」

據悉，多年來，執法部門一直在提醒民眾注意，這種涉及假珠寶的路邊騙局。本報1月曾報導，兩個30多歲的嫌疑人，在三起盜竊案中假裝提供服裝珠寶，並將珠寶放在受害者的脖子和手腕上。雖然受害者拒絕珠寶，但嫌疑人在取走珠寶時，魚目混珠，偷走了受害者的真珠寶和手錶。

有人在屋崙山路邊求救，號稱來自沙烏地阿拉伯，急需用錢，著急出售金戒指換現金。不過...
有人在屋崙山路邊求救，號稱來自沙烏地阿拉伯，急需用錢，著急出售金戒指換現金。不過，事主並未上當，事發經過被車載監控拍到。（視頻截圖）

沙烏地阿拉伯 屋崙 特斯拉

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