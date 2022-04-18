兒童心理健康論壇 籲培養族裔身分

Altamed健康中心首席醫藥師、兒科醫生夏皮羅博士。（少數族裔媒體服務中心提供）

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）日前召開了關於新冠疫情 加深少數族裔兒童心理健康 的研討會，邀請到多名兒童心理學專家進行討論。專家們認為，為了避免疫情時期長大的青少年在成年出現嚴重的情緒和精神障礙，培養積極的民族和族裔身分非常重要。

根據疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）超過7000名高中生參加的研究成果顯示，55.1％的高中生正經受情緒虐待，44.2%被報告有持續性的傷心、絕望情緒，而9%曾嘗試自殺。

兒童夥伴組織心理健康政策主任瓦賽凱。（少數族裔媒體服務中心提供）

根據報告，年輕女性群體以及性少數LGBTQ+群體的自殺行為頻率正在增加，更多亞裔兒童正面臨種族歧視和仇恨行為。非裔 、原住民、西語裔兒童都因疫情大流行而經歷飢餓、精神壓力等。

兒童夥伴組織（The Children's Partnership）心理健康政策主任瓦賽凱（Angela Vasquez）表示，超過50%的遭受精神困難的青年沒有接收到治療。「西語裔和非裔兒童接受心理治療的比率比白人兒童少14%，自殺是導致青少年死亡的第二大原因。各族裔女高中生的自殺企圖比男高中生要高。」瓦賽凱說。

杜蘭大學精神病學助理敏特教授。（少數族裔媒體服務中心提供）

Altamed健康中心首席醫藥師、兒科醫生夏皮羅（Ilan Shapiro）說：「我的病人大部分都不接觸網絡世界。然而在疫情大流行的一年，他們在家無所事事，隨便吃喝，感受到很抑鬱，害怕外出。疫情給人們的影響是恐怖的。」

杜蘭大學（Tulane University）精神病學助理敏特（Dr. Myo Thwin Myint）表示，應該主動尋找這些經歷收到心理挑戰的青少年，而不是坐在診所中，在象牙塔裡等著他們。

全美非裔女性平等機構經理麥金尼。（少數族裔媒體服務中心提供）

全美非裔女性平等機構（National Black Women’s Justice Institute）經理麥金尼（Sydney McKinney）表示，解決非裔女性的心理健康問題，對於減少她們犯罪可能至關重要。在非裔女性中，自殺死亡率從2001年到2017年增加了182%。

「每年都有近200萬年輕人被警察逮捕。數據顯示，這其中的75%的人在一生中經歷過心理創傷。非裔女性青少年占總女性青年被關押人數的43%，這比其他種族群體要多得多。」麥金尼說。