舊山巨人隊客場橫掃 創最冷開球紀錄

甲骨文球場保持著棒球大聯盟最穩定的寒冷天氣。（Instagram截圖）

舊金山 巨人隊（San Francisco Giants）在17日的比賽中，以八比一的比分大勝克里夫蘭守護者隊（Cleveland Guardians），以三戰全勝的戰績結束了短暫的客場之旅。七勝二負的戰績對於巨人隊本賽季的征程來說，是不錯的開始，目前穩居國聯西部賽區第一的位置。

巨人隊的夢幻開局可以說是在「極端天氣」的情況下開始的。上周一對陣聖地牙哥教士隊（San Diego Padres）時，開球風速創下了甲骨文 球場（Oracle Park）的歷史。同時僅有51度的低溫 也讓現場的球迷不得不抱緊雙臂取暖。但天氣因素似乎並沒有影響主力投手伍德（Alex Wood）的發揮。

「確實很冷。」伍德在賽後笑著說，「我盡量讓身體保持溫暖。」

伍德的保溫的秘訣在，當他不上場的時候，他會待在球員席後面的加熱通道內。在場上時，「腎上腺素會幫助你抵抗寒冷。」他說。

15日遠赴克里夫蘭後，寒冷的天氣更是步步緊逼。35度的當地氣溫創下了球隊歷史上最低的開球氣溫的紀錄。根據數據網站的記載，自1990年記錄開球溫度以來，這是巨人隊32年以來最低的開球氣溫，且僅有3場球的氣溫低於40度。

但就像馬克吐溫（Mark Twain）寫到的，舊金山最寒冷的冬季會出現在夏天。對於離內灣僅有幾吋距離的甲骨文球場來說，那裡保持著棒球大聯盟最穩定的寒冷天氣。

巨人隊早已習慣了這樣寒冷的天氣，但球員也做好了充足的準備。部分外野球員穿上了厚厚的比賽服，並盡量在訓練中待在室內。但當聽說守護者隊已經在外面開始訓練時，他們也迫不及待地衝向球場。

巨人隊中野手達格爾（Steven Duggar）表示，這就像呆在冷凍室裡，並且一直有微風向你吹來的感覺。