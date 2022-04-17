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錢德純競選聖荷西市議員：要擦亮矽谷招牌

記者熊移山／聖荷西報導
聖荷西市議員選舉，唯一華裔候選人錢德純，在與市民的見面會中闡述自己的政治理念。(記者熊移山／攝影)
聖荷西市議員選舉，唯一華裔候選人錢德純，在與市民的見面會中闡述自己的政治理念。(記者熊移山／攝影)

聖荷西市議員選舉歷年來對亞裔似乎都有層無形的障礙，亞裔參選的人少，當選的亞裔就更是屈指可數。今年的選舉也不例外，宣布參選的亞裔人數只有幾位。這其中，包括競爭激烈的第三選區唯一的華裔參選人錢德純(Elizabeth CHien-Hale)。該區共五人競爭，錢德純期望打破「舊勢力的束縛」，為聖荷西開創另一個局面。

聖荷西市一共有十個選區，第三選區由於是市政府和議會所在地，長期以來第三區議員也經常是下屆市長候選人的跳板，為兵家必爭之地。由於現任議員裴拉瑞茲（Raul Peralez）已有下一步政治規畫，讓第三區這一次出現五名候選人角逐初選。

聖荷西遊民問題是當地最為民眾詬病的一件事。(記者熊移山／攝影)
聖荷西遊民問題是當地最為民眾詬病的一件事。(記者熊移山／攝影)

錢德純是一名知識產權律師，現任聖荷西市居民委員會會長(President of San Jose downtown residents association )，同時也在大學任教。她13歲時隨父母從台灣移民來美，2008年就搬進聖荷西市。她覺得，聖荷西市就是美國大熔爐的縮影，歡迎來自不同種族的人，這是可以完成夢想的地方。但是這幾年，因為商會與工會兩大舊勢力政治鬥爭外加疫情的影響，聖荷西市不僅經濟衰退，治安、遊民、垃圾都是為民眾所詬病的問題。

在4月16日的一場與民眾有約見面會上，錢德純闡述了自己施政理念。她對擁有兩到三成亞裔人口的聖荷西市，沒有一位亞裔議會代表感到不解。「我們必須把亞裔、弱勢團體和學生的聲音傳達到議會裡。」

另外，因為新移民的快速增加，有錢但沒時間參與政治的高科技人士，也是她爭取支持的族群。她還表示自己因為沒有黨派包袱，所以就能打破舊有勢力的利益衝突，真正為民眾謀福利。

在擔任社區委員會會長、上訴聽證委員會成員和兼任教授的這幾年，錢德純深入基層充分了解民眾的需求。對於目前聖荷西最嚴重的遊民問題，她提出要從根源上解決。最主要的，要幫助這群弱勢團體，不要再增加新的遊民。至於現有遊民，在州政府配合下，不管是住家計畫(homekey)或是與民間企業合作的就業培訓，應分短、中、長期來解決。

因為疫情外加治安的影響，聖荷西市四成的小型商業關門，讓街道上冷冷清清。(記者熊移...
因為疫情外加治安的影響，聖荷西市四成的小型商業關門，讓街道上冷冷清清。(記者熊移山／攝影)

此外，因為疫情和種族仇恨，讓小型企業幾乎減少了四成，超市和洗衣店這種生活必須的商店都很難生存，整個市區顯得相當荒涼。她表示，這些問題都一環扣一環，雖然千頭萬緒但只要開始做，一定可以逐步改善。

第三選區目前參與初選的還有勞(Joanna Rauh)、史密斯 (Irene Smith)、托瑞斯 (Ivan Torres)、托瑞斯(Omar Torres)4位。他們也都沒有擔任公職的經驗，但因為多數人背後都有政黨或政治人物的支持，所以相較之下錢德純這場選戰更需要中間選民的支持。

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