疫情漸緩 矽谷孩童踴躍參加復活節撿蛋

疫情漸緩，孩童們紛紛出動撿蛋。（數位編輯孫愛薇／攝影）

復活節 假期到，因為疫情 而沉寂兩年的撿蛋活動各地陸續恢復舉辦。今年舉辦活動的地點，除了商場、教會與博物館等等，一些學校也參與舉辦，助孩童走出疫情陰影。

疫情漸緩，孩童們紛紛出動撿蛋。（數位編輯孫愛薇／攝影）

一家位在Santana Row旁的中英雙語Preschool，4月16日早上準備了復活節活動提供給幼童參加，現場佈置的滿滿粉色復活節裝飾，還有手作紙蛋盒，以及兔子動物園、拍照區以及最重要的撿蛋區。學校校長Elda表示，前兩年因為疫情只能小規模舉行撿蛋活動，報名人數也很少，今年疫情減緩，雖然活動限額30組家庭參加，不到一天就報名額滿，還有十組候補等候，顯示疫情壓力在家長心中逐漸退去，大人小孩都非常期待走出戶外，參與意願非常高。

疫情漸緩，孩童們紛紛出動撿蛋。（數位編輯孫愛薇／攝影）

由於仍有疫情的考量，五歲以下兒童仍不在疫苗施打範圍內，校方表示，除了現場兩歲以上必須戴口罩 外，活動以戶外為主，每一個小時一場，以分流清場的方式，避免同一時間人群過於擁擠，希望大人小孩都在安全又快樂的環境下，享受復活節歡樂氣氛。

疫情漸緩，孩童們紛紛出動撿蛋。（數位編輯孫愛薇／攝影）

參與活動的家長表示，雖然也擔心疫情，但是與其他沒有限名額與分流的活動相比，學校舉辦的活動比較沒這麼擁擠，防疫上比較安全，也不怕幼小的孩子在撿蛋活動中被推擠到， 學校還準備了寵物兔給小孩觸摸，是很不錯的體驗。

除了各地學校舉辦復活節活動，Santana Row、West gate、Westfield valley faire等商場也都有拍照或是撿蛋活動。