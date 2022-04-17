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疫情趨緩 聖荷西三街老人公寓耆老恢復聚會重拾歡樂

記者熊移山／聖荷西報導
三街老人公寓「中國居民聯誼會」會長朱定康。圖為朱會長為社區居民慶生。(朱定康提供)
三街老人公寓「中國居民聯誼會」會長朱定康。圖為朱會長為社區居民慶生。(朱定康提供)

2019年年底，當COVID-19疫情傳出，位於聖荷西市中心三街的老人公寓(Town Park)首當其衝，立即停止了所有社交活動。經過兩年又三個月，在3月初灣區陸續解封後，老人院在有條件的情況下又恢復了以往的社交生活，卡拉OK、太極拳、舞蹈到書法班，在會長朱定康以及顧問吳安琪的帶領下，讓老人院重拾歡樂。

聖荷西市中心的三街老人公寓(Town Park)已有50年的歷史，疫情趨緩後，公...
聖荷西市中心的三街老人公寓(Town Park)已有50年的歷史，疫情趨緩後，公寓裡的老人重新開辦多個團康活動，正能量滿滿。(記者熊移山／攝影)

朱定康會長表示，在聖荷西市中心有三個類似的老人公寓，多為受政府協助的低收入戶年長者。三街公寓已經有50多年的歷史，200多戶的居民來自五湖四海，其中約有六成左右是華裔，所以早期在眾人號召下就組成了「中國居民聯誼會」。 

疫情剛發生時，因為老人被歸類容易染疫的群體，所以大家都幾乎足不出戶。「兩年都沒有社交活動，只能靠著上網聯誼或是電腦教學打發時間，真的很無聊。」朱會長表示，在所有住戶的合作下，兩年的疫情，整棟公寓沒有一位老人染疫。所以當3月政府宣布解封，他們也立即再重新組織社團活動，讓大家一同參與。當然聚會的前提還是限制參與人數以及建議戴上口罩。

「老人就應該享受社交生活。」聯誼會顧問也是前會長吳安琪說。在她的規畫下，柴副會長的太極拳班、田副會長的合唱及舞蹈，以及清晨保健操、入籍英文班、電腦班，還有大家集資購買卡拉OK設備，最近又準備開設書法班，一時間整棟公寓似乎又活耀了起來。

老人公寓有單人及雙人兩種房型，圖為單人房型，獨立衛浴以及陽台，簡單舒適。(記者熊...
老人公寓有單人及雙人兩種房型，圖為單人房型，獨立衛浴以及陽台，簡單舒適。(記者熊移山／攝影)

現年84歲的吳安琪已經是35年的老住戶，她表示，老人不應該整天在房間裡不動，就是要學習、唱歌、跳舞才不會「老」，三街老人公寓雖然規定要62歲以上才能入住，但是這裡70歲還算是中年，因為帶活動的主持人幾乎都是80歲的長者，93歲的黃美薔大姐能彈鋼琴、唱京戲、吹笛子、舞劍，都是他們學習的對象。所以三街公寓的住戶似乎人人長壽，充滿正能量。

面對近來仇視亞裔(Asian hate)的狀況，吳安琪表示，自己和先生曾經在街上遇到對方利用摔玻璃瓶和飲料罐來嚇他們，雖然沒有受傷，心理壓力還是很大。即將參選第三分區市議員的華裔候選人錢德純也針對這件事，以及另一位亞裔老人在市府前被人無端攻擊的案件，分別與警方及社福單位召開會議，希望警方能主動強化市中心老人公寓附近的安全。

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