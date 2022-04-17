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中國人大幅移民美國？ 律師：短期內不會

本報記者／綜合報導
律師表示，美國短期內不會看到中國人大幅移民美國的景象。（本報檔案圖）
律師表示，美國短期內不會看到中國人大幅移民美國的景象。（本報檔案圖）

因為中國疫情防控政策，移民海外近日又成話題。是否會掀起移民海外的熱潮？還是一時興起。移民律師表示，移民不是簡單的事，來自中國的移民大軍還未大幅度湧入。

移民律師劉莉莎表示，他們的中國客人辦理移民主要原因還是考慮孩子的教育，但是最近也開始有一些人因為對中國防疫政策的不認同，開始有了移民意願。還有客人在中國也是優秀的人才，一直因為移民涉及財務規畫問題比较猶豫，一直没啟動移民辦理，但是最近也開始表示要啟動。目前主要移民渠道通過EB-1特殊人才和EB-1C的職業經理人兩種，這兩種現在都沒有排期。

她說，特殊人才以高科技、房地產、娛樂、藝術、企業家和科學家比較多。以往演藝圈移民需求比較大，但是中國現在清查擁有境外綠卡和身分的演藝明星，一旦知道有明星拿了綠卡或者境外公民，就不讓其出演大製作。因此原本一些想移民的明星有放棄的，但還是有演員和歌手想移民出來。

律師劉龍珠也表示，最近打電話來諮詢移民的中國客人比較多，之前還在搖擺的，現在都想移民。還有一些生意人拿了綠卡就長期在中國發展，現在也跑回美國，表示想長期紮根美國，一方面怕兩頭不是人，一方面是因為中國國內生意受防疫政策影響而停滯。

但移民目前還未像前幾年一樣形成風潮，移民律師許俊良表示，移民不是買張機票就可以的事，涉及很多方面，目前還未感受到移民大軍的大幅度湧入。對於多數不符合特殊人才移民要求的人來說，EB5投資移民改革法案通過或許是一個好消息，但是因為剛通過，多數人還在觀望，所以短時期不會出現所謂的移民潮。

移民 綠卡 防疫

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