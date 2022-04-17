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紀念飛虎隊圖片展華府登場 駐美大使秦剛出席開幕並發表演講

APAPA媒體部錢曉莉／華盛頓報導 
中國駐美大使秦剛和與會老兵嘉賓一同參觀了展覽。（APAPA媒體部錢曉莉／攝影）
中國駐美大使秦剛和與會老兵嘉賓一同參觀了展覽。（APAPA媒體部錢曉莉／攝影）

由美中航空遺產基金會、美華友好協會、美國亞太裔公共事務協會（APAPA）聯合主辦，中國駐美大使館協辦的「銘記英雄—紀念飛虎隊80周年及二戰時期美國援華空軍歷史圖片展」，本月9日在華盛頓美國國家航空航太博物館開幕。中國大使秦剛出席開幕式並發表演講。 

此外，前美國國家航空航天局局長博爾登將軍、前美國空軍參謀長施瓦茨將軍、飛虎隊老兵莫耶、莫爾以及老兵後代等100多名各界人士出席活動。 

秦剛大使和與會嘉賓一同參觀了展覽。兩位101歲和98歲的飛虎隊老兵，贈送秦剛大使特地訂製的飛虎隊飛行員皮夾克，秦剛大使當場穿上夾克並與老兵們熱情握手，現場掌聲雷動，場面熱烈感人。 

接著，秦剛大使身穿飛虎隊飛行員夾克發表講話。他說，飛虎隊的故事傳頌的是中美並肩抗戰的壯舉，飛虎隊與中國軍民一道，為正義事業而戰，為人類命運抗爭，在中國抗日戰爭的勝利旗幟上，永遠記錄著他們的勇敢和犧牲。 

中國駐美大使秦剛在美國援華空軍歷史圖片展開幕式上發表演講。（APAPA媒體部錢曉...
中國駐美大使秦剛在美國援華空軍歷史圖片展開幕式上發表演講。（APAPA媒體部錢曉莉／攝影）

他說，飛虎隊的故事濃縮的是中美守望相助的情義，一旦發現有落難的美軍飛行員，中國老百姓就會不惜代價，全力救助。飛虎隊的故事裡銘刻著中國人民感恩重義的精神品格。 

秦剛表示，飛虎隊的故事承載的是中美歷久彌新的友誼，戰爭的硝煙早已散去，但飛虎隊的故事卻在一代代人的傳承中愈加鮮活，飛虎隊已經熔鑄成兩國的共同記憶，成為中美友好事業中永遠閃亮的燈塔，成為彪炳中美關係史冊、代代相傳的佳話。 

秦剛強調，81年後的今天，中美早已利益交融，但中美關係卻面臨著前所未有的挑戰，中美是衝突對抗還是和平共處，是零和博弈還是合作共贏，這是世紀之問，身處無數人用鮮血和犧牲換來的和平年代，我們唯一正確的選擇就是相互尊重，和平共處，合作共贏，我們需要去書寫更多像飛虎隊一樣的合作故事，為兩國人民創造福祉，為世界帶來和平與繁榮。 

秦剛最後語重心長地祝福飛虎隊的標誌，在和平年代裡，永遠飄揚。

美國亞太裔公共事務協會（APAPA）各分會代表。（APAPA媒體部錢曉莉／攝影）
美國亞太裔公共事務協會（APAPA）各分會代表。（APAPA媒體部錢曉莉／攝影）

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