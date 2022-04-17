前美國國家航空航天局局長：美中應跨越分歧 攜手並進

出席紀念會的兩位飛虎隊老兵 。（APAPA媒體部錢曉莉／攝影）

在紀念飛虎隊80周年及二戰時期美國援華空軍歷史圖片展開幕式上，前美國國家航空航天局局長博爾登將軍表示，他在任時曾數次訪華，積極推動美中航太 領域合作，兩國在二戰期間共同擊退了日本 帝國主義的侵略，今天美中在航空航太、氣候變化等領域擁有廣闊合作空間，更應跨越分歧，在和平年代攜手並進。

前美國空軍參謀長施瓦茨將軍表示，陳納德將軍率領的飛虎隊和美國援華空軍，在艱難的環境中完成了抗擊日本侵略者的偉大的任務，創造了「駝峰航線 」的飛行奇跡，這離不開中國人民的支持和幫助，這些故事值得後人永遠銘記。

美中航空遺產基金會主席格林也深情回憶，飛虎隊老兵重返中國時受到中國人民熱烈歡迎的場景，並表示飛虎隊是美中兩國人民友誼的象徵，將一直激勵兩國人民為和平、合作的目標而共同努力，今天美中兩個大國一定要避免對抗，開展合作。

兩位當年的飛虎隊老兵回憶了當年與中國人民並肩作戰的經歷，表示圖片展將加深美國人民對這段歷史的瞭解，從而更加認識到美中合作的重要性，希望更多年輕人將飛虎隊的精神傳承下去，飛虎隊後代們也紛紛發言，緬懷了父輩的英雄事蹟。

整場活動氣氛友好、感人。最後，全場嘉賓為過去兩年間逝世的飛虎隊員起立默哀。