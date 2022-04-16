矽谷辦公室空置率改善 2年來首見下降

矽谷辦公室空置率疫情開始後首度下降。（美聯社）

新的報告顯示，2022年前三個月矽谷 的辦公室空置率有所改善，這表明辦公室行業開始從由冠狀病毒連帶產生的種種弊病中恢復過來。

商業地產公司Colliers報告說，在2022年1月至3月的第一季度，辦公空間的平均空置率提高到10.6%。「空置率兩年來首次下降，這是辦公室市場的一個積極信號，Colliers公司在新報告中說。「在經歷了兩年的疫情 之後，矽谷的寫字樓市場仍然保持有堅實的基礎」。

最新的空置率標誌著矽谷市場在2021年10月至12月第四季度測得的10.8%的平均水平上有所改善。儘管如此，此中一些弱點依然存在：目前矽谷的辦公室空置率高於其2021年第一季度，當時平均值為9.4%。

另外Colliers的報告確定，矽谷的辦公室空置率水平已經連續三個季度處於10%或更高。Colliers公司將矽谷定義為聖他克拉拉縣和佛利蒙。

該地區第一季度最糟糕的辦公市場是聖他克拉拉市，第一季度該市的辦公室空置率為19.3%，幾乎是整個地區的兩倍。

根據Colliers地產提供的摘要，聖他克拉拉市空置率居高不下的原因，包括四個大型科技園區有203萬平方呎的空間，令人瞠目結舌。其中最大的是位於Mission College大道的Mission 101，有70萬平方呎可供租賃。

Colliers公司報告說，聖荷西 第一季度的空置率為11%。庫比蒂諾、山景城和桑尼維爾是最強勁的寫字樓市場。

Colliers國際矽谷和半島地區的研究主管特德冦（Lena Tutko）說：「很多真正推動市場的交易是來自主要的科技公司。」

Google、蘋果、臉書母公司Meta Platforms、領英（LinkedIn）和亞馬遜通過租賃或購買的方式擴展新的辦公空間，它們在這方面的活動尤為活躍。而雅虎和Roku等其他公司也在聖荷西的Coleman Highline科技園區租賃了大塊的辦公空間。

根據Colliers的數據，第一季度庫比蒂諾-薩拉度加的辦公室空置率為5%，山景城為5.2%，桑尼維爾為6.7%。

另外，研究和開發部門的空置水平在第一季度看起來很健康：1-3月的研究空間空置率為7.7%，比2021年第四季度的7.9%的空置率有所改善。生命科學、生物技術、製藥和醫療設備公司渴求研究和開發場地，以適應其增長。

「看來，辦公室的空置率已經趨於平穩」，特德冦說，「辦公室市場正在改善中」。