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涉大學入學弊案 巴洛阿圖夫婦判囚8周

編譯組／美聯社電
涉及大學入學弊案的巴洛阿圖柯本夫婦被判入獄八周。（電視新聞截圖）
涉及大學入學弊案的巴洛阿圖柯本夫婦被判入獄八周。（電視新聞截圖）

巴洛阿圖一對夫婦涉嫌支付2萬5000元讓兒子在大學入學考試中作弊，14日被判必須入獄服刑8周。

63歲的巴洛阿圖居民柯本（Gregory Colburn）和其52歲的妻子艾咪‧柯本（Amy Colburn）是美國大學入學弊案中第16和第17名被判刑的家長。今年1月，在他們接受審判前六周，柯本夫婦突然對洗錢和郵件詐欺等罪名認罪。波士頓聯邦法官接受了柯本夫婦的認罪協議，刑罰除了監禁8周，還包括一年的監管釋放、100小時的社區服務，及1萬2500元罰款。

聯邦法官戈頓（Nathaniel Gorton）表示，他對柯本夫婦和其他涉案家長能如此輕易就抛棄原則讓孩子上大學感到驚訝，但他也表示，他們已經承擔了後果，包括名譽受損和財務問題。

戈頓對柯本夫婦說：「你們和其他共同被告已因為你們的自私、厚顏無恥和顯然愚蠢的行為受到懲罰。你們還有時間對你們所愛的人和整個社會做出彌補。」

柯本夫婦發出簡短聲明表示，他們深感抱歉，並接受為自己的行為負起責任。

聯邦檢察官表示，柯本夫婦承認詐騙大學委員會（College Board），支付主嫌辛格（William “Rick” Singer）2萬5000元，用來賄賂考試行政官員德沃斯基（Igor Dvorskiy），德沃斯基再安排假監考官里德（Mark Riddell）對柯本夫婦兒子的考試成績灌水。

辛格、德沃斯基、里德三人都已對聯邦的指控認罪。里德上周被判入獄四個月，德沃斯基將於6月被判刑。

檢察官表示，這起全國關注的大學入學弊案約有近60名富有的家長被起訴，案件由辛格主導，利用操縱入學考試成績和賄賂體育教練，幫助這些家長的子女進入名校。

檢察官 詐騙 波士頓

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