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灣區中位數薪資水平 高於全加州、全美大部分地區

編譯組╱灣區15 日電
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)

許多灣區城市中位數家庭收入於過去十年飆升，主要由人口轉移與科技業薪資驅動，推動灣區中位數薪資水平高於全加州及全美大部分地區。

舊金山於過去十年間成為灣區中位數收入漲幅最多的前十名城市，並不令人驚訝。但是，東巴洛阿圖位居第一、赫克力斯(Hercules)排名墊底，則描述出在財務差距擴大期間，遷徙、群體薪資增加、經濟機會所發展形成的故事。

中位數家庭收入數據來自美國人口普查局2015與2022年的五年期社區調查，其中包括在灣區居住至少2萬名居民的地點。舊金山家庭收入中位數自2015年的8萬1000元(經過通貨膨脹後相當於近8萬9000元)上漲至約12萬元，增加34%。漲幅比全國同期間的中位數家庭收入漲幅10%增加了3倍多，遠高於灣區70多個城市平均漲幅23%。

在人口普查指定的人口集中的灣區74個城市中，舊金山家庭收入中位數排名最高第32位，東巴洛阿圖排名第61位。洛斯阿圖則排名第一。

舊金山首席經濟學家伊根(Ted Egan)表示，過去十年可以見到全國市值最高科技公司在舊金山崛起，包括Airbnb、Uber、Twitter與其他公司，他們是在2010年代創辦且越漸成熟的科技公司，推動大型科技公司成長，也拉高了薪資。

不過，舊金山中位數家庭收入增長仍低於東巴洛阿圖市的47%漲幅，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta(Facebook前身)總部。儘管該市人口幾乎沒有增加，但在過去十年期間，薪資增幅超過灣區其他地方，中位數家庭收入從5萬6000元飆升至8萬多元。

「這是所謂貴族化(gentrification)。」加州經濟持續研究中心主任朗文(Stephen Levy)表示，隨著Meta與其他科技公司將園區擴展至半島與南灣，住在東巴諾阿圖的相對貧窮居民有機會賣房獲利，提高收入水平。這也代表著房價上漲。2015至2020年間，東巴洛阿圖房價中位數自通膨調漲後的77萬3000元增至近100萬元。

特別是在矽谷，收入中位數掩蓋了該地區日益加劇的不平等。「矽谷聯合發展協會」(Joint Venture Silicon Valley)執行長漢考克(Russell Hancock)表示，矽谷收入最高的四分之一者掌握了當地92%財富。相較之下，矽谷最底層四分之一人口僅擁有約2%財富，是收入分層顯著且惡化的指標。

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