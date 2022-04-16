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聖縣檢察長羅森尋求第4次連任：零容忍仇視亞裔

記者熊移山／聖他克拉拉報導
聖縣檢察長羅森解釋，仇恨犯罪比如說某人因為種族原因進行傷害或攻擊。仇恨事件就是泛指一般言語攻擊，或是用手比出開槍的動作(如圖)威脅被害人。(記者熊移山╱攝影)
聖縣檢察長羅森解釋，仇恨犯罪比如說某人因為種族原因進行傷害或攻擊。仇恨事件就是泛指一般言語攻擊，或是用手比出開槍的動作(如圖)威脅被害人。(記者熊移山╱攝影)

尋求第四次連任的聖他克拉拉縣檢察長羅森(Jeff Rosen)15日接受本報專訪時，除了闡述自己在司法檢調的理念外，特別表達針政府對仇視亞裔(Asian hate)問題零容忍的態度。除了建議民眾不能姑息外，他也強調解決這類問題不是只用法律。強制仇恨犯罪者到其他族群做義工，增進互相了解才是解決之道。

羅森表示，自己連任三屆聖縣檢察長職務期間，聖他克拉拉縣的犯罪率與全美其他大型州郡相比，一直保持在低水平。但是他認為還不夠低，希望能再利用兩年的時間繼續將他的理念推廣下去。特別像是不再將犯下輕罪的移民遣送回國造成家庭分散、強化青少年在法制教育遠離毒品幫派，以及安排仇恨罪犯從事義工及教育等，這些都是希望在治安與人性上平衡的做法，進而達到降低犯罪率的目標。

另外對於仇視亞裔(Asian hate)的問題，羅森強調沒有模糊地帶可言，只要有類似問題一定依法處理。民眾如果遇到言語攻擊或暴力相向，一定要冷靜面對。在安全的情況下利用手機錄影或錄音紀錄過程，同時尋求證人協助。假設是看到其他人受到這樣不公平的待遇，也要在安全的情況下錄音或錄影，並且站在被害者旁邊支持他。

羅森表示，很多受害者在面對這樣的衝突，往往會因為覺得自卑，或是警方處理態度不積極而不了了之。他也建議民眾可以直接向聖縣仇恨犯罪檢察長辦公室求助。副檢察長Erin West，電話：(408) 792-2976。

羅森還針對仇恨犯罪(hate crime) 和仇恨事件( hate incident)不同之處進行解釋。他指出，仇恨犯罪是某人因為種族原因對人或物，使用暴力進行傷害，這也包含攻擊商店或是住宅。仇恨事件就是泛指一般言語攻擊或手勢，比如說手勢比出開槍的動作威脅被害人，這些在精神上受到羞辱或壓迫都屬於這一類。

羅森強調，不管是哪一種類型都是犯法。當然仇恨事件經常會演變成仇恨犯罪，而且恐懼是會擴散的，所以仇視亞裔的問題需要大家攜手努力一同面對。

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現任聖縣公辯律師卡恩 (Sajid Khan)針對現任檢察長的行事作風提出質疑。(當事人臉書)

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現任聖縣地區檢察官丹尼爾鍾( Daniel Chung)是三位參選人之一，雖然知名度比較低，但是因為沒有黨派包袱，所以也被視為可能在初選出線的黑馬。(當事人臉書)

2022年聖他克拉拉縣檢察長選舉進入白熱化。現任聖縣公辯律師卡恩 (Sajid Khan)以及地區檢察官丹尼爾鍾( Daniel Chung)都提出不同的政見來吸引選民的支持。羅森則用自己的政績，希望選民能繼續支持他為聖他克拉拉縣服務。

仇恨犯罪 亞裔 教育

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