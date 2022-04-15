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舊金山縣警為退伍軍人 創造就業機會

記者李怡╱舊金山報導
舊金山縣警察局長宮本（Paul M. Miyamoto）在簽約儀式上。（記者李怡╱攝影）
舊金山縣警察局長宮本（Paul M. Miyamoto）在簽約儀式上。（記者李怡╱攝影）

舊金山警察局長宮本（Paul M. Miyamoto） 和美軍上將加勒特（Michael X. Garrett 14日簽署舊金山首個青年夥伴關係(PaYS)協議，為入伍士兵和預備役軍官訓練團（ROTC）學員開闢職業道路。這一歷史性的簽約，將為退伍士兵被聘為縣警創造機會與橋梁。

宮本表示，非常自豪能夠成為第一個與美國陸軍合作的舊金山市政府部門，將訓練有素的軍人帶到城市，為舊金山人服務，他知道成為一名副手和一名士兵所需的技能、紀律和職業道德，這種夥伴關係是雙贏。

簽約儀式在舊金山藝術宮劇院舉行，來自南佛羅里達大學和戴維斯加大的大約100名學員出席。

加勒特將軍表示，參加 PaYS 的士兵將獲得工作面試和可能在舊金山縣警辦公室工作的機會，軍方有興趣與政府機構或公司合作，雇主可以從適合他們的人才庫中汲取資源來滿足崗位需求。

陸軍部長(CASA)文職助理本敦（ Mark Benton）說，此項幫助退伍軍人就業的計畫是美國陸軍長期努力的一部分，旨在幫助服務人員與企業建立專業關係，並鼓勵企業主將陸軍視為一個豐富而可靠的招聘來源。

全國有近1000名PaYS參與者，僅在加州就有大約100名，就職於包括Facebook、富國銀行、特斯拉以及沙加緬度地鐵消防區和洛杉磯警察局。

預備役軍官訓練團（ROTC）學員在獲得大學學位和佣金後可以獲得工作面試和潛在就業機會。現役軍官在完成第一個服務期限後有資格獲得PaYS協議。

加勒特將軍於2019年3月成為位於北卡羅來納州布拉格堡的美國陸軍部隊司令部第23任指揮官。作為美國陸軍最大組織的指揮官，加勒特將軍指揮21萬5000名現役士兵和19萬名美國陸軍預備役成員，同時提供訓練和陸軍國民警衛隊的戰備監督。

舊金山警長辦公室目前正在招聘。欲了解更多信息請訪問：sfsheriff.com。

1舊金山縣警察局長宮本（左） 和陸軍上將加勒特簽署舊金山首個青年夥伴關係 (Pa...
1舊金山縣警察局長宮本（左） 和陸軍上將加勒特簽署舊金山首個青年夥伴關係 (PaYS) 協議。（吳毅供圖）

舊金山 警察 就業

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