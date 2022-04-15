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提供80間房 舊金山遊民永久住所啟用

記者李怡╱舊金山報導
舊金山市長布里德13日宣布啟用Garland Hotel遊民住所提供80個永久支持性住房單位給無家者。 （市長辦公室提供）
舊金山市長布里德13日宣布啟用Garland Hotel遊民住所提供80個永久支持性住房單位給無家者。 （市長辦公室提供）

舊金山市長布里德日昨來到Garland Hotel酒店，參加這裡的遊民住處啟用儀式。這家酒店提供80個永久支持性住房單位以安置遊民。

布里德13日宣布，位於舊金山 O'Farrell街的Garland Hotel遊民住所將開始啟用，為無家可歸者提供80間新的永久支持性住屋（PSH）單位。

舊金山市政府向非營利組織「田德隆住屋診所」（Tenderloin Housing Clinic）提供資金，由市府負責這間昔日為散房酒店（SRO）的租約和營運，為長期無家可歸的遊民提供長期性的可負擔住屋，以及現場社會服務。

此舉措建立在布里德於2020年7月宣布的「無家者復原計畫」（HRP）的基礎上。這項計畫包含了近20年最大永久支持性住屋的擴張。目前，舊金山市共有1490間投入使用的永久支持性住房單位，並正在創建另外1054間住房單位。

布里德訂下在2021-22財政年度末，要收購或租賃1500間永久支持性住屋單位的目標，這使舊金山市有望實現170%安置無家可歸者的達標率。

布里德表示：「提供庇護所是無家者恢復計畫的基礎，並且對於讓流落街頭的人們，獲得所需服務的計畫是至關重要的。這80個居住單位不僅將為從前流浪街頭的人提供永久住所，還將使我們更接近，解決長期無家可歸的問題。」

舊金山 遊民 庇護

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