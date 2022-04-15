Google全美投資95億元 35億在加州

圖右起聖荷西市長李卡多、聯邦眾議員羅芙根、Google全球事務總裁兼首席法務官沃克(記者熊移山／攝影)

Google 執行長皮采(Sundar Pichai)日前才宣布2022年將投資 95億在美國，14日在一場針對西聖荷西開發案中，Google全球事務總裁兼首席法務官沃克( Kent Walker)宣布，2022年的投資金額中，35億將投資在加州 ，2億就落在聖荷西市中心西區（Downtown West）。

除了沃克外，聯邦議員羅芙根（Zoe Lofgren）、聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)等政要也一同出席記者會。羅芙根表示，Google的投資案除了將會帶來大量的工作機會，同時也考慮到這些員工的住房問題，承諾要建設3000套居住房以及1000戶經濟房，並指出，這樣的作法值得各大企業學習。

另外Google為了幫助失業族群，也在全美提供1億元的資金，提供在線職業證書計畫 (Google career certificates program)，讓沒有學位或經驗的求職者，在職進修數據分析和IT等領域的知識。這項計畫已經推廣到社區大學和職業技術教育高中(CTE)，讓在校生在學習完之後免費獲得Google職業證書。

李卡多回應，Google這項高達2億元的投資綜合開發案，將匯集辦公室、經濟房、商店和大眾交通運輸轉運站。除了工作機會外，也為當地的小企業帶來巨大利益，對聖荷西西區經濟的提升和多元化將有顯著的幫助。

李卡多感謝Google除了開發案外，也提供了50萬元支持非營利組織，協助弱勢族群。

沃克表示，Google很重視與社區的關係，特別是Google自1998年成立以來一直以加州為家，全球總部設在矽谷山景城，在加州設有12個辦事處5萬4000名員工。2022年在加州的投資計畫除了聖荷西之外，也將擴建山景城的辦公空間以及在桑尼維爾蓋一棟全新辦大樓。預估在未來的幾年提供6000名建築相關的工作機會。

現場新聞稿中，Google還發布了2021年加州經濟影響報告，分享去年提供了1478億元幫助數十萬加州企業、非營利組織、出版商、創作者和開發商。另外「與Google一起成長」（Grow with Google）專案已與719家組織合作，對上百萬名加州民眾進行數位化網路技能培訓，這其中包括加州公共圖書館以及洛杉磯地區和聖馬刁之家等商會。