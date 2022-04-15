我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

房地產網站調查：灣區多數民眾支持在郊區開發住宅

編譯組／灣區14日電
民調顯示，灣區多數民眾支持在郊外社區開發多戶住宅。圖為矽谷地區。(Getty Images)
民調顯示，灣區多數民眾支持在郊外社區開發多戶住宅。圖為矽谷地區。(Getty Images)

灣區城市近來在管理住房目標過程以及允許更多郊區住房的州法施行陷入困境。不過，新研究結果令人驚訝，已有越來越多民眾支持更多與更密集開發項目。

根據線上房地產網站「Zillow」調查，約有84%聖荷西都會區居民、79%舊金山與東灣居民支持在郊區社區開發附屬住宅單元或小型多戶型項目。強大支持力量來自房屋擁有人，聖荷西有82%、舊金山有73%屋主支持，也獲得近90%灣區租客支持。然而，當屋主被問及他們是否允許在所屬社區支持密集開發住房時，支持率縮小至約60%。

Zillow人口科學家賈西亞(Manny Garcia)表示，房市火熱，美國房價去年上漲近20%，社區已被警示注意全國住房短缺問題。他認為，灣區的確是美國正在覺醒的極端例子之一，已成為全國性挑戰。

這項調查是在加州城市與郡縣正與長期居民爭論是否開發新住宅計畫、以達到更積極的州府住房目標。市政當局也積極應對新州法SB 9、允許屋主可分割大型房產並開發複合式多戶住房。

Zillow調查美國26個主要城市居民，發現受訪者對加建屋(Accessory Dwelling Units、簡稱ADU)與兩單位及三單位公寓大樓更為支持，勝過於新雙併或三併住房。近十分之八調查受訪者支持在郊外社區進行更多小型開發。租房人士與18-42歲年輕世代的支持最為堅強。

灣區民眾對將公寓帶入社區、是否會改善社區外觀與價值存在分歧。約有十分之七受訪者表示，這將導致停車與交通惡化。儘管如此，大部分受訪者一致認為，新公寓將創造更多可負擔房屋，鼓勵步行與騎自行車，並將把更多公園、社區中心與餐館帶進灣區社區。約有三分之二的灣區屋主認為，他們應被允許加蓋ADU或將他們的獨棟住宅改造成複合式住宅。

調查結果與「灣區委員會」(Bay Area Council)所做調查相呼應。委員會公共政策資深副會長瑞根(Matt Regan)表示，在郊外社區的交通樞紐與小型綜合大樓進行開發，獲得廣大支持。他說，儘管市議會就未來發展計畫進行一些激烈討論，但大部分居民理解並接受新住房。

但是，由於建造房屋與公寓需求增加而引發的焦慮，驅動擔憂的屋主參加公開聽證會、阻擋發展計畫。部分灣區城市已制定嚴格法規限制地塊分割。截至目前為止，屋主在運用新法開發住房的速度相當緩慢。

灣區 舊金山 聖荷西

上一則

北加屋崙警長痛批 0元保釋制 「壞人抓了又放再作案」

下一則

Google全美投資95億元 35億在加州

延伸閱讀

Google 2022年投資計畫 全美95億 加州35億 聖荷西2億

Google 2022年投資計畫 全美95億 加州35億 聖荷西2億
北加庫比蒂諾夫婦從事H1-B簽證詐欺十多年 遭聯邦起訴

北加庫比蒂諾夫婦從事H1-B簽證詐欺十多年 遭聯邦起訴
舊金山Westfield購物中心將易主 母公司2024年前退出美國市場

舊金山Westfield購物中心將易主 母公司2024年前退出美國市場
聖荷西市長支持掃蕩幽靈槍 稱新法對地方政府有實質幫助

聖荷西市長支持掃蕩幽靈槍 稱新法對地方政府有實質幫助
前格鬥冠軍槍擊聽證會延期 比愛心手勢回應法庭拳迷

前格鬥冠軍槍擊聽證會延期 比愛心手勢回應法庭拳迷

熱門新聞

灣區最貴的9所私立學校學費每年5萬元。（取自臉書）

灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

2022-04-07 02:13

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

2022-04-09 23:38
全新大華坐落在Westfield Oakridge購物中心的西北角(記者熊移山/攝影)

大華超市南聖荷西全新開幕 記者帶大家開箱 一睹為快

2022-04-07 17:03
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑之星 16歲劉美賢退役「迎接滑冰外的生活」

2022-04-10 02:20
今年獲得錦鯉秀冠軍的是一尾大正三色的巨型錦鯉(記者熊移山/攝影)

矽谷錦鯉秀現場直擊 帶你看價格不菲巨無霸錦鯉王

2022-04-08 14:55

買車、雇司機、讀柏克萊

2022-04-07 02:10

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創