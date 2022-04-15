房地產網站調查：灣區多數民眾支持在郊區開發住宅

民調顯示，灣區多數民眾支持在郊外社區開發多戶住宅。圖為矽谷地區。(Getty Images)

灣區 城市近來在管理住房目標過程以及允許更多郊區住房的州法施行陷入困境。不過，新研究結果令人驚訝，已有越來越多民眾支持更多與更密集開發項目。

根據線上房地產網站「Zillow」調查，約有84%聖荷西 都會區居民、79%舊金山 與東灣居民支持在郊區社區開發附屬住宅單元或小型多戶型項目。強大支持力量來自房屋擁有人，聖荷西有82%、舊金山有73%屋主支持，也獲得近90%灣區租客支持。然而，當屋主被問及他們是否允許在所屬社區支持密集開發住房時，支持率縮小至約60%。

Zillow人口科學家賈西亞(Manny Garcia)表示，房市火熱，美國房價去年上漲近20%，社區已被警示注意全國住房短缺問題。他認為，灣區的確是美國正在覺醒的極端例子之一，已成為全國性挑戰。

這項調查是在加州城市與郡縣正與長期居民爭論是否開發新住宅計畫、以達到更積極的州府住房目標。市政當局也積極應對新州法SB 9、允許屋主可分割大型房產並開發複合式多戶住房。

Zillow調查美國26個主要城市居民，發現受訪者對加建屋(Accessory Dwelling Units、簡稱ADU)與兩單位及三單位公寓大樓更為支持，勝過於新雙併或三併住房。近十分之八調查受訪者支持在郊外社區進行更多小型開發。租房人士與18-42歲年輕世代的支持最為堅強。

灣區民眾對將公寓帶入社區、是否會改善社區外觀與價值存在分歧。約有十分之七受訪者表示，這將導致停車與交通惡化。儘管如此，大部分受訪者一致認為，新公寓將創造更多可負擔房屋，鼓勵步行與騎自行車，並將把更多公園、社區中心與餐館帶進灣區社區。約有三分之二的灣區屋主認為，他們應被允許加蓋ADU或將他們的獨棟住宅改造成複合式住宅。

調查結果與「灣區委員會」(Bay Area Council)所做調查相呼應。委員會公共政策資深副會長瑞根(Matt Regan)表示，在郊外社區的交通樞紐與小型綜合大樓進行開發，獲得廣大支持。他說，儘管市議會就未來發展計畫進行一些激烈討論，但大部分居民理解並接受新住房。

但是，由於建造房屋與公寓需求增加而引發的焦慮，驅動擔憂的屋主參加公開聽證會、阻擋發展計畫。部分灣區城市已制定嚴格法規限制地塊分割。截至目前為止，屋主在運用新法開發住房的速度相當緩慢。