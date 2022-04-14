我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

金山灣區媽媽教室 15日邀營養師關潘靜儀談「御糖有術」

記者李榮／密爾比達報導
關潘靜儀將談糖尿病的問題與迷思。（本報檔案照片）
關潘靜儀將談糖尿病的問題與迷思。（本報檔案照片）

薪水高、學歷高、顏值高的「三高」。必然令人稱羨，但若是高血糖、高血壓和高血脂的「三高」，可就是麻煩的健康問題，而其中糖尿病特別更是華人常見的毛病。控制三高與糖尿病儼然已成現在人必須面對的健康挑戰，尤其是超過兩年新冠疫情，很多人不只無法外出運動，還窩家猛吃，體重更難以控制，血糖也容易超標。金山灣區媽媽教室將於4月15日邀請El Camino醫院華人健康促進計畫合作營養師關潘靜儀舉辦「御糖有術講座」，介紹糖尿病常見的健康問題與迷思。

關潘靜儀（Jennie Quon, RD, CDE）是註冊營養師，糖尿病管理及教育專家（Certified Diabetes Care and Education Specialist），目前任職於巴洛阿圖醫療基金會糖尿病教育及營養部，從事營養輔導及教育已經30多年，主要為病人及社區提供各方面準確可靠的營養知識，並教導大眾以科學驗證為根據的健康飲食生活型態，用以預防及管理糖尿病、體重及其他慢性疾病的相關食療等。

關潘靜儀平時也熱心參與公眾服務，經常接受各團體邀請提供營養講座及諮詢服務，她同時是華人健康促進計畫的糖尿病講師，積極參與在華人社區推廣糖尿病的預防。

關潘靜儀介紹，現在很流行不吃米飯麵食的低碳飲食，許多人認為這樣吃就可以遠離糖尿病，但事實可不就是這麼簡單。她表示，事實上，40歲以上的加州居民，有超過一半都患有糖尿病或處於糖尿病前期，尤其亞裔更是高危險族群。因此，在當天認識和預防糖尿病講座中，將介紹糖尿病的醫療知識，以及一些常見的迷思。

在講座中，她還會分享「認識碳水化合物」、「什麼是糖尿病和糖尿病前期？」、「了解自己的糖尿病」、「如何應用實證科學（Evidence Based）的健康生活型態方法」、「御糖養生飲食策略」、「給糖友們一些重要提示」等內容。

「健康講座」時間：4月15日（周五）10時至11時30分。上課地點：Zoom。Meeting ID：998-806-3500，Password：Modesto101[M請大寫]。詢問電話：（408）252-7070。

糖尿病 華人 三高

上一則

前格鬥冠軍槍擊聽證會延期 比愛心手勢回應法庭拳迷

下一則

聖荷西市長支持掃蕩幽靈槍 稱新法對地方政府有實質幫助

延伸閱讀

灣區生活費漲不停 比2年前高出4400元

灣區生活費漲不停 比2年前高出4400元
灣區本周天氣轉濕冷 太浩湖降下4月雪

灣區本周天氣轉濕冷 太浩湖降下4月雪
全面電子化 灣區大橋收費站將全部拆除

全面電子化 灣區大橋收費站將全部拆除
不確定因素增加 灣區2月房市稍降溫

不確定因素增加 灣區2月房市稍降溫
房價瘋漲… 想在灣區買房 年薪「至少23.5萬」

房價瘋漲… 想在灣區買房 年薪「至少23.5萬」

熱門新聞

灣區最貴的9所私立學校學費每年5萬元。（取自臉書）

灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

2022-04-07 02:13

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

2022-04-09 23:38
全新大華坐落在Westfield Oakridge購物中心的西北角(記者熊移山/攝影)

大華超市南聖荷西全新開幕 記者帶大家開箱 一睹為快

2022-04-07 17:03
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑之星 16歲劉美賢退役「迎接滑冰外的生活」

2022-04-10 02:20
今年獲得錦鯉秀冠軍的是一尾大正三色的巨型錦鯉(記者熊移山/攝影)

矽谷錦鯉秀現場直擊 帶你看價格不菲巨無霸錦鯉王

2022-04-08 14:55

買車、雇司機、讀柏克萊

2022-04-07 02:10

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫