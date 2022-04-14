金山灣區媽媽教室 15日邀營養師關潘靜儀談「御糖有術」

關潘靜儀將談糖尿病的問題與迷思。（本報檔案照片）

薪水高、學歷高、顏值高的「三高 」。必然令人稱羨，但若是高血糖、高血壓和高血脂的「三高」，可就是麻煩的健康問題，而其中糖尿病 特別更是華人 常見的毛病。控制三高與糖尿病儼然已成現在人必須面對的健康挑戰，尤其是超過兩年新冠疫情，很多人不只無法外出運動，還窩家猛吃，體重更難以控制，血糖也容易超標。金山灣區媽媽教室將於4月15日邀請El Camino醫院華人健康促進計畫合作營養師關潘靜儀舉辦「御糖有術講座」，介紹糖尿病常見的健康問題與迷思。

關潘靜儀（Jennie Quon, RD, CDE）是註冊營養師，糖尿病管理及教育專家（Certified Diabetes Care and Education Specialist），目前任職於巴洛阿圖醫療基金會糖尿病教育及營養部，從事營養輔導及教育已經30多年，主要為病人及社區提供各方面準確可靠的營養知識，並教導大眾以科學驗證為根據的健康飲食生活型態，用以預防及管理糖尿病、體重及其他慢性疾病的相關食療等。

關潘靜儀平時也熱心參與公眾服務，經常接受各團體邀請提供營養講座及諮詢服務，她同時是華人健康促進計畫的糖尿病講師，積極參與在華人社區推廣糖尿病的預防。

關潘靜儀介紹，現在很流行不吃米飯麵食的低碳飲食，許多人認為這樣吃就可以遠離糖尿病，但事實可不就是這麼簡單。她表示，事實上，40歲以上的加州居民，有超過一半都患有糖尿病或處於糖尿病前期，尤其亞裔更是高危險族群。因此，在當天認識和預防糖尿病講座中，將介紹糖尿病的醫療知識，以及一些常見的迷思。

在講座中，她還會分享「認識碳水化合物」、「什麼是糖尿病和糖尿病前期？」、「了解自己的糖尿病」、「如何應用實證科學（Evidence Based）的健康生活型態方法」、「御糖養生飲食策略」、「給糖友們一些重要提示」等內容。

「健康講座」時間：4月15日（周五）10時至11時30分。上課地點：Zoom。Meeting ID：998-806-3500，Password：Modesto101[M請大寫]。詢問電話：（408）252-7070。