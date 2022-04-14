北加州中文學校聯合會 多媒體簡報比賽決出勝負

北加州中文學校聯合會舉辦2022年「多媒體簡報比賽」。（記者李榮／翻攝）

北加州 中文學校聯合會2022年「多媒體簡報比賽」今年在線上舉辦，主題是「中美飲食文化的比較」。共有10組學生報名，比賽分為高年級個人、雙人組和中年級個人、雙人組總共四組。

北加 州中文學校聯合會介紹，多媒體簡報比賽目的是鼓勵學生使用中文創作思考與表達能力，學習多元又有趣的文化知識，並且以平面設計、文字、聲音或者影像，同時結合多媒體結合簡報之方式，呈現學生們對於指定主題的認識。透過這項比賽，期望在各中文學校裡推廣互動式多媒體教學、作業與報告，鼓勵學生自己上網查詢，積極自主學習相關知識。

北加州中文學校聯合會表示，這次的比賽中，學生針對自己喜歡的中美食物，透過市場調查、錄影、超級市場專訪，甚至親自下厨烹調，來呈現中美飲食文化的差異。三位評審對同學們的表現，都非常讚許，並給予許多意見。聯合會也突破網路比賽的限制，開放同組參賽同學互相觀摩比賽，並於每組比賽完畢後立即宣布名次。

得獎名單如下。中年級雙人組：入選王中芸、王中晴（國語語文學校）；入選王海翔、王海琳 （麥奇小子教育 中心）。中年級個人組：第一名楊捷羽（麥奇小子教育中心），第二名陳絮柔（麥奇小子教育中心），第三名王沛誼（矽谷中文學校）。高年級雙人組：入選張綺琪、張緯琪（西谷中文學校）。高年級個人組：第一名黃品絜（麥奇小子教育中心），第二名陳孝儀（博愛中文學校）；第三名於道言（矽谷中文學校）。所有得獎及入選同學將會被北加州中文學校聯合會推薦至全美中文學校總會，參加7月份全美的多媒體簡報比賽。