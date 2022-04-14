我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

北加州中文學校聯合會 多媒體簡報比賽決出勝負

記者李榮╱密爾比達報導
北加州中文學校聯合會舉辦2022年「多媒體簡報比賽」。（記者李榮／翻攝）
北加州中文學校聯合會舉辦2022年「多媒體簡報比賽」。（記者李榮／翻攝）

加州中文學校聯合會2022年「多媒體簡報比賽」今年在線上舉辦，主題是「中美飲食文化的比較」。共有10組學生報名，比賽分為高年級個人、雙人組和中年級個人、雙人組總共四組。

北加州中文學校聯合會介紹，多媒體簡報比賽目的是鼓勵學生使用中文創作思考與表達能力，學習多元又有趣的文化知識，並且以平面設計、文字、聲音或者影像，同時結合多媒體結合簡報之方式，呈現學生們對於指定主題的認識。透過這項比賽，期望在各中文學校裡推廣互動式多媒體教學、作業與報告，鼓勵學生自己上網查詢，積極自主學習相關知識。

北加州中文學校聯合會表示，這次的比賽中，學生針對自己喜歡的中美食物，透過市場調查、錄影、超級市場專訪，甚至親自下厨烹調，來呈現中美飲食文化的差異。三位評審對同學們的表現，都非常讚許，並給予許多意見。聯合會也突破網路比賽的限制，開放同組參賽同學互相觀摩比賽，並於每組比賽完畢後立即宣布名次。

得獎名單如下。中年級雙人組：入選王中芸、王中晴（國語語文學校）；入選王海翔、王海琳 （麥奇小子教育中心）。中年級個人組：第一名楊捷羽（麥奇小子教育中心），第二名陳絮柔（麥奇小子教育中心），第三名王沛誼（矽谷中文學校）。高年級雙人組：入選張綺琪、張緯琪（西谷中文學校）。高年級個人組：第一名黃品絜（麥奇小子教育中心），第二名陳孝儀（博愛中文學校）；第三名於道言（矽谷中文學校）。所有得獎及入選同學將會被北加州中文學校聯合會推薦至全美中文學校總會，參加7月份全美的多媒體簡報比賽。

加州 教育 北加

上一則

北加奧克蘭15歲女孩 造訪朋友被槍擊身亡

下一則

「執勤警員的生命線」 舊金山警長致謝調度員

延伸閱讀

北加州中文學校聯合會學術比賽 300多人競技

北加州中文學校聯合會學術比賽 300多人競技
富樂頓中文學校「 台灣華語文中心」揭牌

富樂頓中文學校「 台灣華語文中心」揭牌
核桃孔孟中文學校設立「台灣華語文學習中心」

核桃孔孟中文學校設立「台灣華語文學習中心」
富樂頓中文學校台灣華語文學習中心揭牌

富樂頓中文學校台灣華語文學習中心揭牌
洛杉磯核桃孔孟中文學校「臺灣華語文學習中心」成立

洛杉磯核桃孔孟中文學校「臺灣華語文學習中心」成立

熱門新聞

灣區最貴的9所私立學校學費每年5萬元。（取自臉書）

灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

2022-04-07 02:13

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

2022-04-09 23:38
全新大華坐落在Westfield Oakridge購物中心的西北角(記者熊移山/攝影)

大華超市南聖荷西全新開幕 記者帶大家開箱 一睹為快

2022-04-07 17:03
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑之星 16歲劉美賢退役「迎接滑冰外的生活」

2022-04-10 02:20
今年獲得錦鯉秀冠軍的是一尾大正三色的巨型錦鯉(記者熊移山/攝影)

矽谷錦鯉秀現場直擊 帶你看價格不菲巨無霸錦鯉王

2022-04-08 14:55

買車、雇司機、讀柏克萊

2022-04-07 02:10

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫