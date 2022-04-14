聖荷西市長支持掃蕩幽靈槍 稱新法對地方政府有實質幫助

聖荷西市長李卡多13日出席線上記者會，支持拜登總統宣布嚴格管控沒有序號或私人組裝的「幽靈槍」法案。（記者熊移山／翻攝）

在拜登 總統日前宣布嚴格管控沒有序號或私人組裝的幽靈槍（ghost gun）行政命令之後，當日也參加玫瑰園（Rose Garden）記者會的聖荷西 市長表示支持拜登總統的政策。他指出，過去的14個月聖荷西警方查獲了287支幽靈槍，確實是治安的一大漏洞。拜登政府宣布的新法限制了幽靈槍的製造，對地方政府有實質的幫助。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）、加州 眾議員吉普森（Mike Gipson）、洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）以及「母親呼籲行動」（Moms Demand Action）創辦人瓦茨（Shannon Watts），一同出席了13日的這場記者會。

李卡多表示，他長期以來都對槍枝氾濫的問題很重視。聖荷西每年在槍枝暴力上所付出的成本超過4000萬元。這包括醫療、警察、救護車等。這筆費用應該由槍枝使用者承擔，而不是一般納稅人承擔。聖荷西在去年6月是全美第一個立法通過，要求槍枝擁有者購買保險並支付年費的城市。這筆經費將會用於因槍枝造成的刑案或是意外所產生的費用。

州眾議員吉普森首先為近日在紐約因槍擊事件受傷的民眾祈福。他表示，加州在2月份已經通過SB 1327法案，這是加州參議員赫茨伯格（Robert Hertzberg）撰寫，並由州長紐森（Gavin Newsom）支持的法案。主要是讓一般公民都擁有針對製造、分銷、運輸、進口或銷售攻擊性武器廠商提起民事訴訟，當然也包含幽靈槍或幽靈槍套件的製造者。

吉普森的提案AB 1621，主要就是針對幽靈槍，其中一項就是將針對任何擁有幽靈槍枝的人，並須在2023年7月1日之前向該部門申請一個獨特的識別標記或序號，並將標記貼在槍枝上。而且該法案明確禁止持有或轉讓幽靈槍枝。

洛杉磯市檢察長富爾說，洛杉磯去年查獲1920支黑槍，像這樣的沒有序號的槍枝就是歹徒作案的首選，「透過立法我們準備起訴這些製造槍枝零件公司，因為切斷幽靈槍的來源才是解決問題之道」。代表民間團體與會的瓦茨則說，身為一位母親，對現在美國每天平均有110人因為槍枝而死亡感到憂心。特別是幽靈槍枝的組合幾乎和組合宜家（IKEA）家具一樣簡單，很容易就讓這類槍枝流入社區甚至校園。所以她非常支持政府的這項法案。

幽靈槍是指沒有廠家序列號的自製或簡易槍枝。總統的新行政令就是禁止商家不進行背景調查就出售幽靈槍套件，並且登記購買者姓名。全美各州針對槍枝的管理都不同。加州的槍枝法複雜而混亂，會根據許多因素有不同的判決。但是持有幽靈槍在公共場合被捕，判重罪的可能性很高，民眾不要因為一時好玩而觸法。