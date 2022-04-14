梁志豪遭撞死 屋崙社區再為家屬募款

藍天使隊長鄺偉（右一）、華埠商會主席陳錫澎（左二），將捐款交給梁志豪兒子梁進勤（右一）。（記者劉先進 ／攝影）（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 66歲的老人梁志豪（Chi Ho Leung）3月18日被人蓄意開車撞倒，最終不治身亡，震驚社區。屋崙華埠藍天使 義工巡邏隊、華埠商會，13日將從社區募捐來的5235元，轉交給梁志豪的兒子梁進勤（Kan Leung）。

梁進勤表示，非常感謝社區的關懷和愛心，雖然蓄意撞倒父親的嫌犯被捕，但事故原因還不清楚，父親死得不明不白，希望警方能盡快調查，還他一個公道。他的遺體已經火化，梁進勤的姊姊也將在月底從香港趕到灣區，姊弟兩將安葬梁志豪，讓他入土為安。

知情人士提供一段視頻，是肇事車車載記錄儀拍攝。視頻顯示，梁志豪曾拿鐵鍬連續擊打肇事車，不過警方並未向本報證實此細節。梁進勤也表示，從監控錄像中，看不到父親手上是否拿著鐵鍬，即使他用鐵鍬打人，肇事車上的人並無即刻的生命危險，完全可以倒車報警，讓警方介入處理，但肇事車卻選擇倒車衝上人行道撞人，是蓄意為之。

華埠商會主席陳錫澎表示，梁志豪不幸身亡後，梁進勤就找到他，希望弄明白事故原因。商會此前在9街夾Alice街安裝了高清攝像頭，調閱錄像發現，攝像頭不僅拍到9街夾Alice角落的情況，還幾乎能看清撞人經過，這些錄像都已經交給警方調查。經過走訪知道，梁志豪在華埠並非陌生人，時常幫人搬東西，希望這筆捐款能幫助料理梁志豪的身後事。

隊長鄺偉表示，藍天使平常巡邏時，會經常見到梁志豪，雙方互相打招呼。梁志豪非常熱心，也會提醒義工，附近哪裡有危險情況，他被撞後不幸身亡，對雙方家人而言都是一場悲劇。這兩年的疫情導致許多人情緒易怒、暴躁，容易衝動。古人常說，凡事以和為貴，日常生活的鎖事爭執，盡量心平氣和的去化解，希望這類悲劇今後不要再上演。此次，社區近60人踴躍捐款，大家團結和諧、鄰裡之間關愛互助，體現了華埠的正能量。

警方已將肇事者凱文·馬（音譯，Kevin Mak）逮捕，阿縣起訴他犯下謀殺罪、使用致命武器導致人重傷罪等罪名。他被關押，不得保釋。

在13日的阿拉米達縣最高法院聽證會上，凱文·馬的公辯律師表示，將放棄宣讀罪名和傳訊 (Arraignment)。法庭定於5月23日舉行認罪聽證會（plea hearing）。屆時，凱文·馬將有機會針對他的刑事指控作出回應，他可以選擇認罪、不認罪或不抗辯（不認罪但認罰）。