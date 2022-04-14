「執勤警員的生命線」 舊金山警長致謝調度員

舊金山消防局長尼柯爾森(右)12日來到調度中心，對正在工作的調度員表達感謝。（消防局推特截圖）

每年10日至16日是全國公共安全通信周（National Public Safety Telecommunicators Week），目的是感謝在最艱難時刻幫助他人的調度員們。舊金山 警局局長史考特（Bill Scott）13日在社交媒體上代表警局感謝調度員：「他們冷靜、關切的聲音是舊金山警局執勤警員的生命線。」

舊金山911調度中心隸屬於公共安全緊急事件管理部門（The Department of Emergency Management Public Safety）。當民眾撥打911電話，他們是最先處理相關危機的人，這些受過專業訓練的人員將警察 、消防和救護車派往事故、犯罪、火災和其他緊急狀況的現場，調度員作為緊急服務的通信樞紐，必須迅速對緊急事件作出評估，並合理調配資源進行幫助。

史考特表示，調度員對於公共安全的付出是保護社區的保障。他說：「如果沒有你們的幫助，我們將無法完成任務。我代表舊金山警局，感謝你們在收音機另一端的付出，在每一次任務中都保護我們的安全。」

舊金山消防局長尼柯爾森（Jeanine Nicholson）12日來到調度中心，對正在工作的調度員們表達感謝。

舊金山市議員司嘉怡（Catherine Stefani）表示，調度中心全天24小時工作，每天至少接聽3800個以上的報警電話，全年總計處理超過140萬起緊急事件。

「他們的幫助對於深陷危機的人們是十分重要的，我代表第二區的居民感謝你們的付出」，司嘉怡說。

舊金山市議長、第十區市議員華頌善（Shamann Walton）祝賀所有調度員節日快樂。他表示，十分感謝調度員對於公共安全的無私復出，是他們保護了全體舊金山市民的安全。