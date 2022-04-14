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「執勤警員的生命線」 舊金山警長致謝調度員

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山消防局長尼柯爾森(右)12日來到調度中心，對正在工作的調度員表達感謝。（消防局推特截圖）
舊金山消防局長尼柯爾森(右)12日來到調度中心，對正在工作的調度員表達感謝。（消防局推特截圖）

每年10日至16日是全國公共安全通信周（National Public Safety Telecommunicators Week），目的是感謝在最艱難時刻幫助他人的調度員們。舊金山警局局長史考特（Bill Scott）13日在社交媒體上代表警局感謝調度員：「他們冷靜、關切的聲音是舊金山警局執勤警員的生命線。」

舊金山911調度中心隸屬於公共安全緊急事件管理部門（The Department of Emergency Management Public Safety）。當民眾撥打911電話，他們是最先處理相關危機的人，這些受過專業訓練的人員將警察、消防和救護車派往事故、犯罪、火災和其他緊急狀況的現場，調度員作為緊急服務的通信樞紐，必須迅速對緊急事件作出評估，並合理調配資源進行幫助。

史考特表示，調度員對於公共安全的付出是保護社區的保障。他說：「如果沒有你們的幫助，我們將無法完成任務。我代表舊金山警局，感謝你們在收音機另一端的付出，在每一次任務中都保護我們的安全。」

舊金山消防局長尼柯爾森（Jeanine Nicholson）12日來到調度中心，對正在工作的調度員們表達感謝。

舊金山市議員司嘉怡（Catherine Stefani）表示，調度中心全天24小時工作，每天至少接聽3800個以上的報警電話，全年總計處理超過140萬起緊急事件。

「他們的幫助對於深陷危機的人們是十分重要的，我代表第二區的居民感謝你們的付出」，司嘉怡說。

舊金山市議長、第十區市議員華頌善（Shamann Walton）祝賀所有調度員節日快樂。他表示，十分感謝調度員對於公共安全的無私復出，是他們保護了全體舊金山市民的安全。

全國公共安全通信周設立目的是感謝在最艱難時刻幫助他人的調度員。（推特截圖）
全國公共安全通信周設立目的是感謝在最艱難時刻幫助他人的調度員。（推特截圖）

舊金山 警察

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