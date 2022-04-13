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中義麵食嘉年華 華埠與北岸區29家餐廳參與

記者王子涵／舊金山報導
中義麵食嘉年華吸引了代表華埠及北岸區共29間餐廳參展。（記者王子涵／攝影）
中義麵食嘉年華吸引了代表華埠及北岸區共29間餐廳參展。（記者王子涵／攝影）

為了推廣本地小商業，由舊金山市府經濟與勞動力發展辦公室、市議員佩斯金（Aaron Peskin）辦公室、華協中心及北岸商戶聯會共同合辦的「中義麵食嘉年華」將在30日下午2時到4時舉行。中義麵食嘉年華吸引了代表華埠及北岸區（North Beach）共29間餐廳參展。

華協中心社區組織員陳嘉琪（Karen Chan）說：「代表中餐麵食的共有來自華埠的15家餐館，包括重慶小麵、三陽餐室、越南攤等受人歡迎的餐廳。而來北岸區的14家義大利餐廳也將分享招牌麵食。」

三陽餐室的老闆謝德能表示，他將展示店裡的招牌麵食「銀針粉」。「華埠沒有人有這道麵食。」謝德能解釋道，「我就要做和別人不一樣的。」

在談到中義麵食文化的不同時，謝德能表示，中國人喜歡吃熱一點的食物，所以中國餐比較熱。而義大利麵不需要保持很熱的溫度，會更符合外國人的口味。他說：「義大利麵會有很多芝士，我們中國的麵食種類更多，變來變去的。」

根據舊金山旅遊局2018年的旅遊報告，當年共有超過2580萬的遊客到訪舊金山，龐大數量的遊客給舊金山的小商業帶來了巨大的收益。根據謝德能回憶，「餐廳以前經常爆滿，原來我們有五個服務生，現在只有兩個。」疫情重創了舊金山的旅遊業，而這些依賴遊客的小商業同樣受到了打擊。謝德能描述道，這兩年經營狀況很糟糕，全部是賠錢的。「我們只能依靠縮減雇員，減少開支。」

今年不是謝德能第一次參加嘉年華活動了，但他對於嘉年華能夠給餐廳經營帶來的實質性好處表示觀望。「坦白說，參加活動得到的收入也是馬馬虎虎，沒有那麼多。」謝德能說，「我們以前參加活動有發放代餐券、折扣券，但是嘉年華期間每天也只有五、六位客人拿著折扣券來到餐廳，時間長了就沒有了。」他表示，進入3月以來，在口罩令放寬以及疫情好轉的情況下，一些遊客返回了華埠，生意有了些許的好轉。

根據嘉年華的聲明，每名入場的市民需要購買一張通行證，就能夠品嘗五間餐廳的招牌菜。大會亦邀請灣區知名華裔大厨甄文達、舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）餐廳專業評論員Soleli Ho等人擔任嘉賓，與入場市民即場選出最受歡迎的麵食。

謝德能經營三陽餐室已經31年。（記者王子涵／攝影）
謝德能經營三陽餐室已經31年。（記者王子涵／攝影）

舊金山 華埠 義大利

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