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北加佛利蒙學生打包2.8萬分乾糧 送烏克蘭難民

記者李榮／佛利蒙報導
學生一起努力，共打包超過2萬8000份餐點，準備送到烏克蘭。（義工提供）
學生一起努力，共打包超過2萬8000份餐點，準備送到烏克蘭。（義工提供）

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，造成數百萬烏克蘭人流離失所，超過數百萬難民逃離，他們的日常必需品和食品供應都是問題。位於佛利蒙的BASIS Independent學校校內的學童反飢餓俱樂部（Kids Against Hunger Club）決定伸出援手，舉辦慈善籌款與糧食包裝的活動，打包2萬8000份餐食送給烏克蘭的難民，希望發揮人道精神，降低戰爭帶來的傷害。

俱樂部指出，成員聚在一起打包乾糧後，預計將透過慈善組織「Convoy of Hope」將乾糧運送到烏克蘭邊境。除了學生以外，包括佛利蒙市議員黃潔宜經營的Milk and Honey Café餐廳，灣區學校午餐供應商My Green Lunch、巴洛阿圖醫療基金會（Palo Alto Medical Foundation）、Experian公司、Dr. Yu整脊診所等都是贊助商之一。

黃潔宜表示，非常感謝Kids Against Hunger Fremont，以及BASIS Independent學校的努力，「我跟我的孩子曾多次參加Kids Against Hunger主辦的學校膳食包裝義工活動，向學生們展示：即使在佛利蒙和矽谷，也有許多的居民和孩子需要幫助。而這次是幫助烏克蘭難民，大家一起共襄盛舉，支持人道主義。」

組織者表示，參與者在四個小時內打包了2萬8000多份的餐點，支持烏克蘭邊界的難民。佛利蒙米慎高中（Mission San Jose High School）的兒童反飢餓俱樂部也參與這次的活動，「包裝活動結束後，很多學生都認為，回饋社會的感覺很好，讓人非常驕傲。」

「我們的愛心不應該被距離或國界束縛。現在是採取行動、表達對他人的愛的時候。」佛利蒙BASIS Independent學校兒童反飢餓俱樂部創始人黃詩婷表示，這次大家一起努力，打包2萬多分餐點幫助烏克蘭難民，非常感謝贊助者、慈善機構，以及學校所有教職員與學生的支持。

學校校長戴維斯（Francine Davis）也表示，活動結束後就有家長與她聯繫，認為這次的活動非常有意義，希望未來能繼續舉辦，並且提供更多的回饋社會與志工服務的機會，「看到大家團結起來，在社區、乃至於在世界各地產生積極影響，是非常鼓舞人心的景象。」

佛利蒙BASIS Independent學校學生，替烏克蘭難民準備乾糧。（義工提...
佛利蒙BASIS Independent學校學生，替烏克蘭難民準備乾糧。（義工提供）

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