新研究：每周進辦公室1~2天 工作表現最好

研究發現，每周進辦公室一到兩天的上班族工作表現最理想。（Getty Images）

最新研究顯示，上班族認為每周進辦公室一到兩天是最理想的混合工作方式。因為它提供了上班族渴望的靈活度，不會像完全遠距工作那樣與外界隔離。

哈佛大學 商學院2020年進行了一項為期9周的實驗，他們將130名行政人員隨機分為三組。三組人員每周進辦公室工作的時間分別為少於25%、多於40%，和介於25%與40%之間，第三組進辦公室的時間相當於每周一到二日。

研究人員對這些行政人員發出的3萬多封電子郵件內容進行分析，來評估他們工作的創新性。研究發現，第三組人員的表現最好，主管給予他們的評價也高於其他兩組，而且差異顯著。

此外，研究人員還分析了自新冠疫情開始以來的各項民調數據，得出的結論是，那些每周只進辦公室一、兩天的上班族，不會像完全在家工作者一樣，有時會覺得自己錯過了主管的指導。

報告共同作者之一的哈佛大學副教授喬赫利（Prithwiraj Choudhury）說：「中等程度的混合工作方式似乎是最佳選擇。這個方式讓上班族享有靈活性，不像主要在家工作的人那樣與外界隔離。中等程度混合工作方式可能是最佳的平衡。研究結果說明，中等程度的在家工作可以增加工作表現的創新性，在工作上的溝通也更良好。」

鑑於蘋果、Google、美國銀行等大企業在並不了解遠距工作和進辦公室工作的最佳平衡點在哪裡，一味要求員工重返辦公室，這項研究是極少數實際觀察混合工作方式雇員的工作表現，而不是僅詢問上班族喜好的研究。

史丹福大學 教授布魯（Nick Bloom）參與的一項研究發現，雇主希望雇員每周在家工作的時間不要超過四分之一，這和雇員希望的天數有很大的差距。研究報告指出，接受訪問的200名企業高層主管認為，與主要在辦公室工作的雇員相比，遠距工作者處於較不利的地位，能獲得的機會也較少。

這項由協助企業管理職場協作和溝通系統的Vyopta Inc.委託進行的調查還發現，企業領導人根本不信任大部分雇員的遠距工作能力。不過，近半數高層也承認，他們並未提供遠距工作雇員所需的工具，好讓他們擁有和進辦公室的雇員一樣的參與能力。

喬赫利的研究結果可能會讓許多雇主感到挫折，更別提紐約市長亞當斯 （Eric Adams），一直呼籲上班族最好全時回歸職場，認為人們在家工作會影響協作和企業文化。