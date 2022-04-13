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加州乾旱季如何省水？ 眾人紛紛分享妙招

記者熊移山／聖荷西報導
專家建議，草皮澆水時間最好是上午6時到10時之間，澆水的時間長度要以澆完水後，水分可以濕潤到土裡2英吋的深度最佳。(記者熊移山／攝影)
專家建議，草皮澆水時間最好是上午6時到10時之間，澆水的時間長度要以澆完水後，水分可以濕潤到土裡2英吋的深度最佳。(記者熊移山／攝影)

今年雨季已經結束，加州確定要進入第三年的旱季。雖然加州政府還未公布新的節水方案，但是有民間團體從4月份開始以「承諾」外加獎勵的方式呼籲民眾省水。社群媒體也可以看見一般民眾也分享自己省水妙招，加入這場省水大戰。

雖然去年底有幾場大雨紓解了乾旱觸底的極限，但是總體水量仍然吃緊。根據加州水資源局預估，今年4月至7月的融雪水量的評估也不樂觀，可能只有歷史中位數的57%。除了政府緊張之外，民間團體近日發起了市長節水挑戰賽，最高獎項為一台油電休旅車。只要上https://www.mywaterpledge.com.官網，按照指示登記就可以有機會得獎。

這個挑戰其實不是以個人而是以城市為單位，在你登錄之後要選擇你所在的城市。以聖荷西為例，在登錄之後就會出現聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)的一段話，然後就是讓你選擇在生活上可以做出改變的選項。比如說縮短淋浴時間、使用低流速水龍頭、洗衣機盡量在滿載的情況下使用、寵物洗澡用水盆舀水、使用購物袋等等環保注意事項。最後關於最大獎「油電汽車」不是直接讓民眾抽獎，而是將希望捐贈的公益單位先填上。如果真的中獎，這台汽車會捐給公益單位使用。

廚房流理台水槽、浴室都可以放一個桶子，洗蔬果水都可以留下來給植物澆水，洗澡水可以...
廚房流理台水槽、浴室都可以放一個桶子，洗蔬果水都可以留下來給植物澆水，洗澡水可以沖馬桶。(記者熊移山╱攝影)

另外最近社群媒體也有討論省水的妙招，比如說洗澡時用一個桶子承接淋浴的用水，可以沖馬桶使用。廚房流理台水槽也放一個桶子，洗蔬果用水都可以留下來給植物澆水。另外對於前後院草坪，專家建議早晨6時至10時澆水，因為中午澆水水分容易蒸發，晚上澆水可能因為夜裡露水溼氣過重，讓草皮生病。

澆水的時間長度要以澆完水後，水分可以濕潤到土裡2吋的深度最佳(可利用乾燥的竹筷來測試)。因為如果長期澆的水太少，會讓草皮的草根縮短，草就容易枯死。家中有自動澆水系統，可以將澆水總時長分為兩段間格20分鐘，讓水分更容易被吸收。不要把草剪得太短和允許的情況下將草坪面積縮小、改種耐旱植物或是舖石頭造景，都能省下一筆水費。

另外還有人投書媒體，認為調高水費對節約用水沒有任何幫助。因為那些負擔得起更高費率的人一點都不在乎。如果真很想節約用水，就讓水公司將每個家庭或企業換上電子水閘，不同的客戶每月有固定的總使用水量。當超過使用之後，水壓減低甚至停水。這樣一來才能真正做到有效控制水資源。

民間團體近日也發起了市長節水挑戰賽，最高獎項為一台油電休旅車。(記者熊移山/翻攝...
民間團體近日也發起了市長節水挑戰賽，最高獎項為一台油電休旅車。(記者熊移山/翻攝)

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