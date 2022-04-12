舊金山旅遊業復甦 失業舊員工未沾光

舊金山旅遊業者表示，如果6月旅遊業開始恢復興旺，有信心可將旺季一直推到年底佳節。(本報檔案照)

舊金山 旅遊業在疫情 期間受挫嚴重。今年3月間，在電玩遊戲大會與全國大學運動協會 (NCAA) 推動下，當地旅遊業展現生機，飯店住房率達到76%。此乃新冠疫情爆發以來，舊金山旅遊業的最佳表現。

舊金山旅遊業員工約有9000人，其中60%以上為新移民 。雖然目前業務開始好轉，但9000名員工仍有一半無法恢復全職上班。

對此，舊金山旅遊業工會指出，飯店不讓員工恢復全職上班，主因是擔心會影響到資方盈利收入。舊金山旅遊業反駁道，聘雇員工乃根據業務所需，舊金山旅遊業務景氣只是剛開始恢復。

新冠疫情前，舊金山飯店旅館的住房率僅次於紐約。現在全國前25個大城市飯店住房率中，舊金山排名第25。舊金山市長布里德最近剛結束為期10日的歐洲行，一回到舊金山後，立刻展開刺激舊金山旅遊業計畫，因為旅遊是舊金山主要賦稅收入。

舊金山飯店員工平均時薪為28元，屬於藍領階級高薪者，因此一般新移民可藉飯店工作，在生活費極高的舊金山立足生根。然而疫情期間的政府失業補助金即將結束，飯店員工無法繼續等下去，不少員工被迫改行。

菲律賓移民佛羅雷斯 (Christopher Flores) 疫情前在舊金山希爾頓大飯店工作時，時薪為28元，另有條件優厚的健保福利。新冠疫情來襲，他被迫失業，領取失業補助金，過了一陣子後，他必須打零工如DoorDash外賣等。現在，佛羅雷斯在一個停車場上大夜班，時薪19元，沒有健保福利。他說，想回到希爾頓飯店工作，可是一直沒有機會。

舊金山旅遊局主管德阿薩朵 (Joe D'Alessdandro) 表示，雖然旅遊人數有所增加，但目前的旅客並非主要金主。舊金山旅遊業一般由國際旅客，或藉由大型活動帶動。舊金山2019年旅遊業收入中，60%來自國際旅客。

德阿薩朵說，2019年舊金山大型活動接連不停，大飯店的宴客廳每周宴會不斷，人來人往，目前情況大不如前，比起2019年的熱鬧情況，生意大約跌落了60%。

他說，今年6月將是舊金山旅遊業關鍵時刻，許多大型活動將會展開，歐洲旅遊潮也會在6月間開始，許多員工都會回到公司上班。如果6月旅遊業開始恢復興旺，他們有信心可將旺季一直推到年底佳節，不過他認為，可能必須等到2024年才可能回到像2019年般的旅遊榮景。