舊金山選區重畫提案通過 但爭議未止

舊金山新議會選區計畫12日清晨通過，但很少人對結果感到滿意。（記者李怡／攝影）

經過數周的激烈辯論，舊金山 選區重畫專案小組終於投票 通過一項改變市議會選區的計畫。

對市議會選區界線進行數小時的調整後，由九名成員組成的舊金山選區重畫專案小組，終於在10日清晨約3時30分投票通過最新的選區重畫草圖。不過，小組中四名成員在會議進行15個小時後，因為對會議程序有不同意見而離席，因此並未參與投票。

由舊金山市長、市議員和選舉委員會共同任命組成的選區重畫專案小組，本周會再次開會，他們最遲必須在13日投票產生最終的新選區地圖，並在15日正式對外公布。

舊金山議會選區每十年根據人口普查 結果調整一次，政治觀察家表示，舊金山今年的選區重畫過程比以往醜陋、政治化。

根據最新的人口普查數據，舊金山部分選區過去十年來的發展速度遠快於其他選區，涵蓋市中心、米慎灣（Mission Bay）、田德隆區（Tenderloin）、南市場街區（SOMA）在內的第六選區，因為進行了一系列新住房開發案，人口成長比目標多出30%，因此，選區重畫計畫建議將田德隆區移入第五選區。

然而，多元性別族群（LGBTQ）維權人士強烈反對拆散田德隆區與南市場街區，理由是這兩個地區彼此之間的歷史依存性。

「跨性別選區」（Transgender District）社會公義與賦權計畫主任佩拉薩（Jupiter Peraza）說：「提議非常令人沮喪，也讓人心碎。它提醒我，跨性別者再次被置於次要地位。」

選區重畫專案小組這場會議從9日上午10時開始進行，一直持續到10日清晨，四名成員中途離席，會議暫時中止。會議重新開始後，成員之一萊納（Ditka Reiner）要求重新投票，這次她改投同意票，新選區計畫因此獲得通過。

離席的庫柏（Raynell Cooper）表示，他之所以離席，是因為小組在沒有說明原因的情況下倉促進行投票。他說：「對我而言，我反對的不是投票的內容，而是會議進展在15分鐘內發生逆轉，並在休息時間過後沒有做出任何解釋就直接投票。」

選區重畫專案小組成員表示，他們知道很少人對重畫結果感到滿意。成員之一何莉莉（Lily Ho，音譯）表示，重要的是小組成員能體認到部分決定是針對窮人、少數族裔和被邊緣化的民眾做出的。

另一名成員李查索（Chasel Lee，音譯）也不諱言：「我們出於理性做出的決定，的確會對一些人造成不利的影響。」