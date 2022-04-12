北加州中文學校聯合會學術比賽 300多人競技

北加州中文學校聯合會舉辦學術比賽，今年共有300多位學生參加。（記者李榮／攝影）

北加 州中文學校聯合會學術比賽在多數學校春假之前，分兩天於實體和線上舉辦，而這也是在新冠肺炎疫情 之後，北加州 中文學校聯合會首次將部分的比賽，帶回實體舉行。

北加州中文學校聯合會表示，2020因疫情快速蔓延，學術比賽被迫暫停舉辦一次；去年則決定縮減比賽項目，並改為線上比賽。今年疫情趨緩，聯合會經過多次考量與，最終決定分兩天來舉辦共15個項目、44個組別的比賽。實體比賽包括漢語拼音、注音拼音、閱讀測驗、中文打字、作文等五個項目；而國、粵語、CFL朗讀、國畫、西畫、毛筆書法、鉛筆書法、國、粵語演講、國語即席演講則是在線上進行。

聯合會介紹，這次學術比賽動員比賽召集人、評審與北加工作人員共100多人，總計有灣區各中文學校300多位學生參賽。各組除了選出前三名，還有佳作數名。

學術比賽的頒獎典禮由聯合會活動組組長李娜亞主持。李娜亞對得獎學生們的努力、家長們的陪伴、會員學校的支持，給予由衷的感謝和敬佩。聯合會會長李亭儀會長則表示，北加州中文學校聯合會舉辦學術比賽的主要目的是傳承中華文化，並提供學生更多元的中文學習目標，也希望學生能更進一步提高對中文的興趣。

李亭儀指出，今年共有24個會員學校、派出312位學生參與競賽，聯合會則邀請90位老師擔負召集、出題、評審工作，並動員48位聯合會同仁支援各項比賽以及典禮。另外，還有多位FASCA同學在線上比賽中幫忙安全檢查，「比賽的圓滿完成是大家全心合力付出的結果。」

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅、貝律耶薩學區委員朱感生、密爾比達聯合學區委員蔡和均、中華民國僑務委員魏德珍等人都到場致意。莊雅淑指出，聯合會對協助海外文化傳承與中文教育不遺餘力，尤其是為了防疫，這次的學術比賽投入更多人力心力，慎重完成這場疫情以來規模最大的學術比賽，非常具有意義，也希望所有學生能繼續在中文學習的道路上努力。