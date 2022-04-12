我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

僑委會海外青年英語服務營 20日報名截止

記者李榮／密爾比達報導
海外青年英語服務今年將實體舉行。（取自僑委會）
海外青年英語服務今年將實體舉行。（取自僑委會）

由中華民國僑務委員會、教育部、客家委員會及原住民族委員會合作辦理的「2022年海外青年英語服務營」，將於今年的7月9日至8月3日舉行，歡迎以英語為母語，能以簡單中文溝通，具高度從事志願服務意願，居住美西地區就讀11年級以上且於2022年11月30日前年滿17足歲，但未滿25足歲的華裔青年報名參加。曾參加英語服務營者與曾取得「2021年海外青年英語服務營線上培訓班」結業證書者，都可報名參加本活動。

今年的活動規畫以實體活動方式辦理，第一周安排英語教學訓練課程，第二至三周則前往偏遠地區國中、國小實地從事英語教學志願服務，客籍學員志工則將前往客家文化發展區之偏鄉學校服務，最後三天安排台灣文化參訪活動。全程參與前三周活動並提交心得感言的海外青年，將核發80小時中英文服務時數證書。

僑委會指出，為遵守入境台灣相關防疫措施，報名時需檢附完整接種2劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗相關證明文件，依據中央流行疫情指揮中心2月24日公告放寬入境檢疫規定，居家檢疫天數由14日縮短為10日。為鼓勵更多海外青年返台參與本活動，特別延長活動報名期限至4月20日截止。

本活動採書面報名，申請人可詳閱活動簡章，備齊下列資料：一、報名表：黏貼最近6個月拍攝約1.5吋個人照1張。二、經申請人及家長簽章的營隊規則及規範評核表。三、經申請人及法定代理人簽章同意的個資使用同意書。四：醫療保險證明影本。五、出生證明及僑居國護照影本。六、在校期間所有學期成績之正式成績單兩份（一份備用）。七、完整接種2劑COVID-19疫苗相關證明文件。八、個人自傳（表現個人特質與性向、具教育、教學及社工專長、經驗及背景）。九、具公信組織所提志工服務及社區活動紀錄。

上列報名文件需於4月20日前郵寄（以郵戳為憑），或送交金山灣區華僑文教服務中心（100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035），逾期不受理。若有任何疑問，可電408-747-0394分機117，Yolanda Lin，或電子郵件：[email protected]

教育部 疫苗 醫療保險

上一則

列治文女教師猥褻學童 被控29項罪

下一則

北加州中文學校聯合會學術比賽 300多人競技

延伸閱讀

網球／堅持不打疫苗無緣參賽 約克維奇：我身心煎熬

網球／堅持不打疫苗無緣參賽 約克維奇：我身心煎熬
學生聯合民代 要求取消高中舞會疫苗令

學生聯合民代 要求取消高中舞會疫苗令
僑委會90年慶 「跨樂」音樂會嘉賓雲集

僑委會90年慶 「跨樂」音樂會嘉賓雲集
僑委會慶90歲 9日法拉盛辦音樂會

僑委會慶90歲 9日法拉盛辦音樂會
移民專頁／合法非移民簽證去加或墨 30天內無需新簽證

移民專頁／合法非移民簽證去加或墨 30天內無需新簽證

熱門新聞

灣區最貴的9所私立學校學費每年5萬元。（取自臉書）

灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

2022-04-07 02:13

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

2022-04-09 23:38
何偉明提醒，加息對於購買力的影響不小。（記者李榮／翻攝）

矽谷理財專家：不會花錢 有福氣的是下一代

2022-04-04 18:36
全新大華坐落在Westfield Oakridge購物中心的西北角(記者熊移山/攝影)

大華超市南聖荷西全新開幕 記者帶大家開箱 一睹為快

2022-04-07 17:03
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑之星 16歲劉美賢退役「迎接滑冰外的生活」

2022-04-10 02:20
今年獲得錦鯉秀冠軍的是一尾大正三色的巨型錦鯉(記者熊移山/攝影)

矽谷錦鯉秀現場直擊 帶你看價格不菲巨無霸錦鯉王

2022-04-08 14:55

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注