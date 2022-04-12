僑委會海外青年英語服務營 20日報名截止

海外青年英語服務今年將實體舉行。（取自僑委會）

由中華民國僑務委員會、教育部 、客家委員會及原住民族委員會合作辦理的「2022年海外青年英語服務營」，將於今年的7月9日至8月3日舉行，歡迎以英語為母語，能以簡單中文溝通，具高度從事志願服務意願，居住美西地區就讀11年級以上且於2022年11月30日前年滿17足歲，但未滿25足歲的華裔青年報名參加。曾參加英語服務營者與曾取得「2021年海外青年英語服務營線上培訓班」結業證書者，都可報名參加本活動。

今年的活動規畫以實體活動方式辦理，第一周安排英語教學訓練課程，第二至三周則前往偏遠地區國中、國小實地從事英語教學志願服務，客籍學員志工則將前往客家文化發展區之偏鄉學校服務，最後三天安排台灣文化參訪活動。全程參與前三周活動並提交心得感言的海外青年，將核發80小時中英文服務時數證書。

僑委會指出，為遵守入境台灣相關防疫措施，報名時需檢附完整接種2劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗 相關證明文件，依據中央流行疫情指揮中心2月24日公告放寬入境檢疫規定，居家檢疫天數由14日縮短為10日。為鼓勵更多海外青年返台參與本活動，特別延長活動報名期限至4月20日截止。

本活動採書面報名，申請人可詳閱活動簡章，備齊下列資料：一、報名表：黏貼最近6個月拍攝約1.5吋個人照1張。二、經申請人及家長簽章的營隊規則及規範評核表。三、經申請人及法定代理人簽章同意的個資使用同意書。四：醫療保險 證明影本。五、出生證明及僑居國護照影本。六、在校期間所有學期成績之正式成績單兩份（一份備用）。七、完整接種2劑COVID-19疫苗相關證明文件。八、個人自傳（表現個人特質與性向、具教育、教學及社工專長、經驗及背景）。九、具公信組織所提志工服務及社區活動紀錄。

上列報名文件需於4月20日前郵寄（以郵戳為憑），或送交金山灣區華僑文教服務中心（100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035），逾期不受理。若有任何疑問，可電408-747-0394分機117，Yolanda Lin，或電子郵件：[email protected]。